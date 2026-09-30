Predseda vlády Robert Fico označil konanie národniarov za neprijateľné a na stredu narýchlo zvolal predsedníctvo Smeru-SD, ktoré má rozhodnúť o ďalšom postupe.
Slovenský parlament zažil mimoriadne dramatický večer, ktorý opäť prehĺbil krízu vo vládnom tábore. Poslanci NR SR celkovo 77 hlasmi odvolali z funkcie ministra životného prostredia a podpredsedu vlády Tomáša Tarabu. Kľúčovým momentom celého hlasovania bolo, že opozičný návrh na vyslovenie nedôvery oficiálne podporila takmer celá poslanecká frakcia koaličnej SNS.
Tento krok vyvolal okamžitú reakciu u premiéra a šéfa Smeru-SD Roberta Fica. Ten na sociálnej sieti oznámil, že v stredu 30. septembra o 17.00 h zasadne predsedníctvo jeho strany, aby zaujalo k situácii jasný postoj. „To, čo dnes predviedla Slovenská národná strana, núti stranu Smer-SD zvolať zajtra o 17:00 predsedníctvo strany, aby rozhodlo o ďalšom postupe,“ vyhlásil rázne Fico.
Danko tvrdí, že nemal na výber
Predseda SNS Andrej Danko obhajuje spojenectvo s opozíciou pri hlasovaní tým, že národniari vyčerpali všetky ostatné možnosti. Premiér Fico totiž ešte 15. septembra doručil prezidentovi Petrovi Pellegrinimu návrh na Tarabovo odvolanie, no neskôr ho nečakane stiahol späť. Fico to odôvodnil obavami o stratu parlamentnej väčšiny a ohrozením fungovania vlády.
Šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko však odmieta obvinenia, že by národniari porušili koaličnú dohodu. „Prvý bod koaličnej zmluvy je, že naša strana nominuje a sťahuje nominantov. Je absolútne scestné hovoriť o porušení koaličnej dohody, ak hovoríme o vlastnom. To, čo máme ako právo zapísané v koaličnej dohode, sme využili, možno menej štandardným spôsobom, ale to len a len preto, lebo ani premiér sa nesprával štandardne,“ zdôraznil novinárom Michelko s tým, že odvolaním Tarabu sa SNS vracia autorita.
Kuffa ako nový kandidát
SNS už má za odvolaného ministra pripravenú náhradu. Do kresla šéfa envirorezortu chce nominovať súčasného štátneho tajomníka Filipa Kuffu. Napriek ostrej reakcii premiéra Fica nepovažuje poslanec Smeru-SD Ján Mažgút krok národniarov za prejav zášte voči vláde. „Myslel som si, že sa to dalo veľmi jednoducho predpokladať, tá parlamentná matematika je jednoduchá, nepotrebujete na to zbierku úloh z vyššej matematiky,“ skonštatoval Mažgút s tým, že SNS mala ako koaličný partner plné právo vymeniť svojho ministra.
Mesiace sporov o obchody
Koniec Tomáša Tarabu na ministerstve je vyvrcholením dlhodobých sporov medzi ním a vedením SNS. Už v máji uzavreli Fico, Danko a Taraba dohodu, že ak sa vzťahy neudobria, minister ku koncu septembra sám odstúpi. Andrej Danko ministrovi vyčítal chýbajúcu odbornú diskusiu aj viacero kontroverzných tém – od zonácie národných parkov cez výstavbu veterných parkov a baterkární až po pokuty pre občanov za nelegálne studne či zahraničné pracovné cesty.
Samotný Taraba obvinenia odmietal, označoval sa za autonómneho ministra, ktorý šetrí štátne financie, a trval na tom, že z funkcie dobrovoľne neodstúpi. Po utorkovom odvolaní už len odkázal, že sa k vzniknutej situácii vo vláde „primerane postaví“.