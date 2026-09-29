Výstrahy pred prízemným mrazom platia od 2.00 do 8.00 h pre celý Žilinský a Prešovský kraj aj niektoré okresy ďalších troch krajov.
Na väčšine Slovenska sa môže v noci na stredu objaviť prízemný mráz. SHMÚ preto vydal výstrahy prvého stupňa, ktoré platia od 2.00 do 8.00 h.
Výstrahy sa týkajú celého Žilinského a Prešovského kraja a viacerých okresov Banskobystrického, Trenčianskeho a Košického kraja.
Teplota približne päť centimetrov nad zemou môže miestami klesnúť na 0 až -3 °C. Mráz môže poškodiť najmä nízku vegetáciu.
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