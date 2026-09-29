Poslanci vyslovili nedôveru ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi. Vo funkcii končí

Premiér Robert Fico pôvodne navrhol Tarabovo odvolanie, neskôr návrh stiahol.
Poslanci Národnej rady SR odvolali Tomáša Tarabu z funkcie ministra životného prostredia. Ešte pred samotným hlasovaním rozhodli, že sa jeho odvolaním budú zaoberať prednostne. Návrh podporilo 77 poslancov.
Za Tarabov odchod sa postavila aj koaličná SNS. Jej predseda Andrej Danko ešte pred hlasovaním vyzval poslancov Smeru a Hlasu, aby odvolanie podporili. SNS avizovala, že za jeho odchod zahlasuje sedem jej poslancov.
Fico pôvodne navrhoval Tarabovo odvolanie
Situácia sa pritom počas posledných dní viackrát zmenila. Premiér Robert Fico pôvodne navrhol Tarabovo odvolanie, neskôr však svoj návrh stiahol. SNS tento krok kritizovala a žiadala, aby premiér návrh predložil znova.
Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko už pred hlasovaním hovoril, že Tarabovo odvolanie považuje za veľmi pravdepodobné. Strana zároveň podporila, aby parlament o ministrovi rozhodol čo najskôr.