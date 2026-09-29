V roku 2026 sa finančná správa intenzívnejšie zamerala aj na online predaj, pri ktorom identifikovala nezdanené príjmy za viac ako 47 miliónov eur.
Finančná správa vlani podala 1 364 trestných oznámení, čo je najviac za posledné tri roky. Medziročne ich počet vzrástol o 56 percent. Predpokladaná škoda pri týchto prípadoch dosiahla takmer 183 miliónov eur, informuje o tom na webe.
KÚFS riešil prípady so škodou vyše 771 miliónov eur
Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) vlani podal 99 trestných oznámení, pričom takmer 60 percent zo škody v týchto prípadoch súviselo s DPH. Zároveň vyšetroval prípady, pri ktorých evidovaná škoda pre štátny rozpočet presiahla 771,5 milióna eur.
Výrazne vzrástla aj hodnota zaistených vecí v trestnom konaní. Dosiahla takmer 61,9 milióna eur, kým v roku 2022 išlo o 12,7 milióna eur.
Finančná správa posilňuje aj kontroly internetového predaja. V roku 2022 pri e-commerce a online predaji identifikovala nezdanené príjmy za viac ako 47 miliónov eur a podala v tejto súvislosti šesť trestných oznámení.