Vláda poslala milióny na lacnejšiu dopravu: Od 12. októbra zaplatíš za autobusy a MHD polovicu
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TASR
dnes 30. septembra 2026 o 15:35
Čas čítania 0:52

Vláda poslala milióny na lacnejšiu dopravu: Od 12. októbra zaplatíš za autobusy a MHD polovicu

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Vláda poslala milióny na lacnejšiu dopravu: Od 12. októbra zaplatíš za autobusy a MHD polovicu
Zdroj: TASR/František Iván

Od 12. októbra sa na 30 dní znížia ceny lístkov v prímestských autobusoch a mestskej hromadnej doprave pre plne platiacich cestujúcich na polovicu.

Vyššie územné celky (VÚC) a krajské mestá dostanú od štátu dotáciu v celkovej výške takmer 12,85 milióna eur, aby od 12. októbra na 30 dní znížili cestovné pre plne platiacich cestujúcich v regionálnej autobusovej doprave a mestskej hromadnej doprave (MHD) na polovicu. V stredu o tom rozhodla vláda.

Koľko kraje a mestá dostanú

Výška dotácie pre VÚC
Banskobystrický kraj 1,08 milióna €
Žilinský kraj 1,05 milióna €
Košický kraj 996 534 €
Prešovský kraj 914 937 €
Trenčiansky kraj 869 418 €
Nitriansky kraj 848 973 €
Trnavský kraj 748 930 €
Bratislavský kraj 609 881 €

Opatrenie sa však netýka skupín cestujúcich, ktoré už majú zľavnené cestovné. Pri časových cestovných lístkoch sa opatrenie uplatní len na cestovné lístky s platnosťou najviac na jeden mesiac, pričom cestovný lístok môže byť zakúpený najneskôr 15 dní od účinnosti opatrenia.

Výška dotácie pre krajské mestá (MHD)
Bratislava 3,5 milióna €
Košice 853 000 €
Banská Bystrica 315 853 €
Žilina 309 154 €
Prešov 306 821 €
Nitra 220 561 €
Trenčín 126 648 €
Trnava 100 384 €

„Cieľom navrhovaného opatrenia je zmierniť finančné zaťaženie domácností v súvislosti so zvýšenými nákladmi na dopravu, podporiť zachovanie mobility obyvateľstva a motivovať k využívaniu verejnej osobnej dopravy,“ uviedlo Ministerstvo dopravy SR v predkladacej správe. V prípade pokračovania situácie môže vláda rozhodnúť aj o predĺžení opatrenia.

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Náhľadový obrázok: TASR/Radovan Stoklasa
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