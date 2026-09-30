Od 12. októbra sa na 30 dní znížia ceny lístkov v prímestských autobusoch a mestskej hromadnej doprave pre plne platiacich cestujúcich na polovicu.
Vyššie územné celky (VÚC) a krajské mestá dostanú od štátu dotáciu v celkovej výške takmer 12,85 milióna eur, aby od 12. októbra na 30 dní znížili cestovné pre plne platiacich cestujúcich v regionálnej autobusovej doprave a mestskej hromadnej doprave (MHD) na polovicu. V stredu o tom rozhodla vláda.
Koľko kraje a mestá dostanú
|Výška dotácie pre VÚC
|Banskobystrický kraj
|1,08 milióna €
|Žilinský kraj
|1,05 milióna €
|Košický kraj
|996 534 €
|Prešovský kraj
|914 937 €
|Trenčiansky kraj
|869 418 €
|Nitriansky kraj
|848 973 €
|Trnavský kraj
|748 930 €
|Bratislavský kraj
|609 881 €
Opatrenie sa však netýka skupín cestujúcich, ktoré už majú zľavnené cestovné. Pri časových cestovných lístkoch sa opatrenie uplatní len na cestovné lístky s platnosťou najviac na jeden mesiac, pričom cestovný lístok môže byť zakúpený najneskôr 15 dní od účinnosti opatrenia.
|Výška dotácie pre krajské mestá (MHD)
|Bratislava
|3,5 milióna €
|Košice
|853 000 €
|Banská Bystrica
|315 853 €
|Žilina
|309 154 €
|Prešov
|306 821 €
|Nitra
|220 561 €
|Trenčín
|126 648 €
|Trnava
|100 384 €
„Cieľom navrhovaného opatrenia je zmierniť finančné zaťaženie domácností v súvislosti so zvýšenými nákladmi na dopravu, podporiť zachovanie mobility obyvateľstva a motivovať k využívaniu verejnej osobnej dopravy,“ uviedlo Ministerstvo dopravy SR v predkladacej správe. V prípade pokračovania situácie môže vláda rozhodnúť aj o predĺžení opatrenia.