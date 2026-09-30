Sieť rýchleho občerstvenia McDonald’s rozširuje svoju prítomnosť na Slovensku a otvorila novú prevádzku na diaľnici D1 pri obci Lúka.
McDonald’s otvoril svoju najnovšiu prevádzku pri jednom z najvyťaženejších dopravných ťahov na Slovensku. Nová reštaurácia sa nachádza priamo na diaľnici D1, konkrétne na obojstrannom exite 95 pri obci Lúka v okrese Nové Mesto nad Váhom.
Zákazníci tu nájdu kompletnú ponuku služieb. Pre motoristov je k dispozícii McDrive, ktorý je otvorený už od 6:00 ráno a ponúka aj ranné menu, či rozsiahle parkovisko s 54 miestami a samostatným státím pre autobusy. Tí, ktorí si chcú počas cesty oddýchnuť, môžu využiť priestranný interiér s kapacitou 115 miest, ku ktorému sa v teplejších mesiacoch pridá terasa pre ďalších 78 hostí.
Nechýba ani plnohodnotné McCafé s ponukou kávy a koláčov, detský vonkajší Playland a interaktívny digitálny stôl vo vnútri reštaurácie. Prevádzka navyše sľubuje, že v blízkej budúcnosti pribudne aj oplotený výbeh pre psov.
Moderný dizajn a dôraz na udržateľnosť
Interiér novej reštaurácie je navrhnutý v štýle „A Touch of Archery“, ktorý využíva oblé tvary a prírodné materiály. McDonald’s pri D1 myslí aj na ekológiu – budova je vybavená inteligentnou elektroinštaláciou pre šetrenie energií, triediacimi stanicami pre hostí a v spolupráci so ZSE tu onedlho pribudnú aj ultra rýchle nabíjacie stanice pre elektromobily s výkonom 2 × 400 kW.