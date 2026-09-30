Krajský súd v Bratislave definitívne odmietol obžalobu podanú na skupinu siedmich policajtov známych ako čurillovci.
Krajský súd v Bratislave potvrdil uznesenie prvostupňového súdu o odmietnutí obžaloby na skupinu policajtov známu ako čurillovci z februára tohto roku. Rozhodnutie je tak právoplatné a obžaloba bola súdom odmietnutá. Na sociálnej sieti o tom informoval advokát policajtov Peter Kubina.
„Detaily odôvodnenia budú známe až po doručení písomnej verzie rozhodnutia,“ priblížil Kubina.
Mestský súd Bratislava I odmietol 9. februára obžalobu podanú na čurillovcov. Dôvodom boli závažné pochybenia prípravného konania a porušenie práva na obhajobu. Súd tak vyhovel námietkam obhajoby, ktoré podala hneď po doručení obžaloby.
Prokurátor Krajskej prokuratúry v Trnave podal 16. februára voči rozhodnutiu sťažnosť. Obžalobu na siedmich policajtov podal na Mestský súd Bratislava I prokurátor Krajskej prokuratúry v Trnave v polovici júla 2024 pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa a iné.