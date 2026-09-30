Bezpečnostný analytik aj minister vnútra vyzdvihujú hrdinské konanie riaditeľky školy v Staškove.
Tragédia na základnej škole v Staškove, kde len 13-ročný ôsmak zaútočil nožom na svojich spolužiakov a učiteľky, hlboko zasiahla celé Slovensko. Uprostred obrovského nešťastia sa však odohral aj moment mimoriadneho hrdinstva. Riaditeľka školy totiž v reakcii na útok zachovala chladnú hlavu a postupovala presne podľa bezpečnostných manuálov, čím zabránila ešte väčším stratám na životoch, píše TV Markíza.
Zavrela sa s ním v kancelárii a skrotila ho
Podľa dostupných informácií mala riaditeľka chlapca hneď po útoku vziať a sama sa s ním zamknúť vo svojej kancelárii. Napriek obrovskému riziku s ním nadviazala komunikáciu a začala ho postupne upokojovať. Podarilo sa jej odkloniť jeho pozornosť a priviesť ho zo stavu značného rozrušenia do relatívneho pokoja. Keď na miesto dorazila polícia, chlapec už nekládol odpor a dokonca sa sám dožadoval pomoci.
Chvála od ministra aj bezpečnostného analytika
Pohotový a odvážny postup riaditeľky vyzdvihol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok aj bezpečnostný analytik Radovan Bránik. Analytik zdôraznil, že riaditeľka dokázala v extrémne stresovej situácii nájsť k útočníkovi správny prístup. Jej reakcia umožnila polícii pokojné zaistenie páchateľa bez akéhokoľvek ďalšieho incidentu či rizika pre okolie.
Krutá bilancia útoku
Vyčíňanie 13-ročného žiaka si napriek rýchlemu a profesionálnemu zásahu vedenia školy vyžiadalo najvyššiu daň. Jedna učiteľka po útoku nožom zraneniam podľahla, druhá pedagogička skončila s bodnými zraneniami v nemocnici. V mimoriadne vážnom stave zostáva v intenzívnej starostlivosti lekárov aj jedna zo zranených žiačok.