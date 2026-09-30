Hrdinka zo Staškova: Riaditeľka sa po útoku sama zavrela s 13-ročným útočníkom v kancelárii a skrotila ho
2
2
0
Daniel Zbudila
dnes 30. septembra 2026 o 17:50
Čas čítania 0:53

Hrdinka zo Staškova: Riaditeľka sa po útoku sama zavrela s 13-ročným útočníkom v kancelárii a skrotila ho

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Hrdinka zo Staškova: Riaditeľka sa po útoku sama zavrela s 13-ročným útočníkom v kancelárii a skrotila ho
Zdroj: FOTO TASR - Daniel Stehlík

Bezpečnostný analytik aj minister vnútra vyzdvihujú hrdinské konanie riaditeľky školy v Staškove.

Tragédia na základnej škole v Staškove, kde len 13-ročný ôsmak zaútočil nožom na svojich spolužiakov a učiteľky, hlboko zasiahla celé Slovensko. Uprostred obrovského nešťastia sa však odohral aj moment mimoriadneho hrdinstva. Riaditeľka školy totiž v reakcii na útok zachovala chladnú hlavu a postupovala presne podľa bezpečnostných manuálov, čím zabránila ešte väčším stratám na životoch, píše TV Markíza.

Zavrela sa s ním v kancelárii a skrotila ho

Podľa dostupných informácií mala riaditeľka chlapca hneď po útoku vziať a sama sa s ním zamknúť vo svojej kancelárii. Napriek obrovskému riziku s ním nadviazala komunikáciu a začala ho postupne upokojovať. Podarilo sa jej odkloniť jeho pozornosť a priviesť ho zo stavu značného rozrušenia do relatívneho pokoja. Keď na miesto dorazila polícia, chlapec už nekládol odpor a dokonca sa sám dožadoval pomoci.

Chvála od ministra aj bezpečnostného analytika

Pohotový a odvážny postup riaditeľky vyzdvihol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok aj bezpečnostný analytik Radovan Bránik. Analytik zdôraznil, že riaditeľka dokázala v extrémne stresovej situácii nájsť k útočníkovi správny prístup. Jej reakcia umožnila polícii pokojné zaistenie páchateľa bez akéhokoľvek ďalšieho incidentu či rizika pre okolie.

Krutá bilancia útoku

Vyčíňanie 13-ročného žiaka si napriek rýchlemu a profesionálnemu zásahu vedenia školy vyžiadalo najvyššiu daň. Jedna učiteľka po útoku nožom zraneniam podľahla, druhá pedagogička skončila s bodnými zraneniami v nemocnici. V mimoriadne vážnom stave zostáva v intenzívnej starostlivosti lekárov aj jedna zo zranených žiačok.

28. septembra 2026 o 17:27 Čas čítania 1:03 Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
27. septembra 2026 o 17:15 Čas čítania 0:25 MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
26. septembra 2026 o 18:20 Čas čítania 0:51 REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
Odporučil by si článok ostatným?
2
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: FOTO TASR - Daniel Stehlík
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko Krimi
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 11:29
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
pred 3 hodinami
Hrdinka zo Staškova: Riaditeľka sa po útoku sama zavrela s 13-ročným útočníkom v kancelárii a skrotila ho
Hrdinka zo Staškova: Riaditeľka sa po útoku sama zavrela s 13-ročným útočníkom v kancelárii a skrotila ho
dnes o 08:06
Ako zamestnanec môžeš od štátu získať až 150 eur mesačne. Musíš však splniť jednu dôležitú podmienku
Ako zamestnanec môžeš od štátu získať až 150 eur mesačne. Musíš však splniť jednu dôležitú podmienku
pred 3 hodinami
McDonald's otvoril novú prevádzku. Reštaurácia vyrástla pri diaľnici D1
McDonald's otvoril novú prevádzku. Reštaurácia vyrástla pri diaľnici D1
včera o 07:12
Blíži sa vykurovacia sezóna: Nezabudni na jeden dôležitý krok, inak preplatíte na kúrení desiatky eur
Blíži sa vykurovacia sezóna: Nezabudni na jeden dôležitý krok, inak preplatíte na kúrení desiatky eur
dnes o 11:29
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
včera o 11:54
Útok na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi má dohru pred súdom. Prokurátor navrhol pre obžalovaného Samuela doživotný trest
Útok na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi má dohru pred súdom. Prokurátor navrhol pre obžalovaného Samuela doživotný trest
dnes o 08:06
Ako zamestnanec môžeš od štátu získať až 150 eur mesačne. Musíš však splniť jednu dôležitú podmienku
Ako zamestnanec môžeš od štátu získať až 150 eur mesačne. Musíš však splniť jednu dôležitú podmienku
včera o 07:12
Blíži sa vykurovacia sezóna: Nezabudni na jeden dôležitý krok, inak preplatíte na kúrení desiatky eur
Blíži sa vykurovacia sezóna: Nezabudni na jeden dôležitý krok, inak preplatíte na kúrení desiatky eur
pred 2 dňami
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
10
pred 3 dňami
28-ročný Daniel si už takmer rok hľadá prácu: „Poslal som viac než sto životopisov“
28-ročný Daniel si už takmer rok hľadá prácu: „Poslal som viac než sto životopisov“
24. 9. 2026 11:34
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
pred 2 dňami
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
23. 9. 2026 16:07
Kedy pôjdeš do dôchodku? Nová kalkulačka ti ukáže, koľko rokov práce ti ešte zostáva
Kedy pôjdeš do dôchodku? Nová kalkulačka ti ukáže, koľko rokov práce ti ešte zostáva
26. 9. 2026 18:20
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
Lifestyle news
Zabudni na kompromisy. Nové BMW radu 3 a i3 valcujú konkurenciu dojazdom aj výkonom
dnes o 11:30
Zimná výbava od Palace Skateboards. Pozri si kolekciu Winter 2026 plnú vrchných vrstiev, mikín aj fresh doplnkov
včera o 14:51
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
24. 9. 2026 14:20
Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike
22. 9. 2026 14:43
Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca
16. 9. 2026 10:34
Jacob & Co. osadil diamanty priamo do srdca hodiniek. Pozri si výnimočný model za približne 600-tisíc eur
14. 9. 2026 20:00
Kai Cenat spojil streamovanie s módou. Pozri si debutovú prehliadku jeho značky Vivet na NYFW
14. 9. 2026 19:10
Aston Martin vytvoril motocykel ako pre Batmana. Vyrobia len 300 kusov a cena je približne 100-tisíc eur
10. 9. 2026 13:00
Pozri si nové Porsche 911 GT3 Bergsport, z ktorého bude vyrobených 100 kusov
3. 9. 2026 17:40
1 000 koní, žiadna strecha, 77 vyrobených kusov a cena viac ako 1 milión eur. BRABUS predstavil BODO CABRIOLET
31. 8. 2026 10:40
Slovensko Všetko
Veľká investícia v Martine: Automobilka vytvorí stovky nových pracovných miest, štát jej dá miliónovú úľavu
pred 22 minútami
Veľká investícia v Martine: Automobilka vytvorí stovky nových pracovných miest, štát jej dá miliónovú úľavu
Spoločnosť Wia Slovakia zo skupiny Hyundai Wia oficiálne spustila sériovú výrobu v Martine.
Vláda reaguje na tragédiu v Staškove: Schválila zrýchlené prijatie zákona proti násiliu na školách
pred hodinou
Vláda reaguje na tragédiu v Staškove: Schválila zrýchlené prijatie zákona proti násiliu na školách
Od zajtra budú vlaky o 50 % lacnejšie. Ktoré lístky zlacnejú, kto bude cestovať za polovicu a na čo sa zľava nevzťahuje?
dnes o 15:18
Od zajtra budú vlaky o 50 % lacnejšie. Ktoré lístky zlacnejú, kto bude cestovať za polovicu a na čo sa zľava nevzťahuje?
Napätie v koalícii vrcholí: Šalitroš návrat do parlamentu neplánuje, Ferenčák si chystá „pukance“ na politické divadlo
pred hodinou
Napätie v koalícii vrcholí: Šalitroš návrat do parlamentu neplánuje, Ferenčák si chystá „pukance“ na politické divadlo
Veľký krok k spájaniu poisťovní: Úrad pre dohľad schválil kúpu Unionu zdravotnou poisťovňou Dôvera
dnes o 15:46
Veľký krok k spájaniu poisťovní: Úrad pre dohľad schválil kúpu Unionu zdravotnou poisťovňou Dôvera
McDonald's otvoril novú prevádzku. Reštaurácia vyrástla pri diaľnici D1
pred 3 hodinami
McDonald's otvoril novú prevádzku. Reštaurácia vyrástla pri diaľnici D1
Umelá inteligencia Všetko
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
pred 3 dňami
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
17. 9. 2026 17:50
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu
Ekonomika Všetko
Čo sa stane s účtom po smrti blízkeho? Na jeho peniaze po smrti nemáš automaticky právo
26. 9. 2026 17:35
Čo sa stane s účtom po smrti blízkeho? Na jeho peniaze po smrti nemáš automaticky právo
pred 22 minútami
Veľká investícia v Martine: Automobilka vytvorí stovky nových pracovných miest, štát jej dá miliónovú úľavu
pred 3 hodinami
McDonald's otvoril novú prevádzku. Reštaurácia vyrástla pri diaľnici D1
Slovensko Všetko
Hrdinka zo Staškova: Riaditeľka sa po útoku sama zavrela s 13-ročným útočníkom v kancelárii a skrotila ho
pred 3 hodinami
Hrdinka zo Staškova: Riaditeľka sa po útoku sama zavrela s 13-ročným útočníkom v kancelárii a skrotila ho
pred 22 minútami
Veľká investícia v Martine: Automobilka vytvorí stovky nových pracovných miest, štát jej dá miliónovú úľavu
pred hodinou
Vláda reaguje na tragédiu v Staškove: Schválila zrýchlené prijatie zákona proti násiliu na školách

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Od zajtra budú vlaky o 50 % lacnejšie. Ktoré lístky zlacnejú, kto bude cestovať za polovicu a na čo sa zľava nevzťahuje?
dnes o 15:18
Od zajtra budú vlaky o 50 % lacnejšie. Ktoré lístky zlacnejú, kto bude cestovať za polovicu a na čo sa zľava nevzťahuje?
Nižšie ceny sa budú týkať viacerých lístkov v druhej triede, nie všetkých služieb.
Siedmi muži podľa obvinenia zdrogovali a znásilnili študentku. Prípad na Cornellovej univerzite v USA vyšetruje polícia
dnes o 14:33
Siedmi muži podľa obvinenia zdrogovali a znásilnili študentku. Prípad na Cornellovej univerzite v USA vyšetruje polícia
Lietadlo do Tel Avivu vyslalo signál únosu, na palube sa vraj pobili piloti
dnes o 13:42
Lietadlo do Tel Avivu vyslalo signál únosu, na palube sa vraj pobili piloti
Budú predčasné voľby?
včera o 20:17
Budú predčasné voľby?
„Detektory kovov úzkosť neznížia.“ Psychológ po útoku na škole vysvetľuje, ako spoznať varovné signály u detí
včera o 15:53
„Detektory kovov úzkosť neznížia.“ Psychológ po útoku na škole vysvetľuje, ako spoznať varovné signály u detí
Viac