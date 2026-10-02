Alergici si konečne môžu oddýchnuť. S príchodom jesene a chladnejších nocí celkové koncentrácie peľu na celom Slovensku výrazne klesajú.
Jesenné nočné ochladenie prinieslo na celom území Slovenska ďalší výrazný pokles denných koncentrácií peľu v ovzduší. Dominanciu v peľovom spektre si stále udržiava invázna ambrózia, jej hodnoty sú však už len veľmi nízke a vo väčšine prípadov nedosahujú alergiologicky významné hladiny. Najviac jej zachytili monitorovacie stanice v Nitre a Bratislave.
Okrem ambrózie sa v ovzduší v malých množstvách vyskytuje aj peľ pŕhľavy, paliny, tráv, mrlíka či astrovitých rastlín. Zo spór húb a plesní sú najpočetnejšie zastúpené rody Alternaria, Cladosporium a Epicoccum.
Prognóza na ďalší týždeň: Na čo si dať ešte pozor?
Peľová sezóna roka 2026 postupne finišuje a chladnejšie noci udržia celkové denné koncentrácie peľu aj spór plesní na nízkych úrovniach. Regionálny úrad verejného zdravotníctva však upozorňuje na dve možné riziká:
- Ojedinelé výkyvy ambrózie: V závislosti od aktuálneho počasia môže peľ ambrózie v ovzduší ešte ojedinele dosiahnuť alergiologicky významné koncentrácie.
- Pozor na kvitnúcu zlatobyľ: Riziko pre alergikov pretrváva pri pohybe v blízkosti žlto kvitnúcich porastov inváznej zlatobyle, kde sú koncentrácie peľu mnohonásobne vyššie ako hodnoty zachytené zbernými stanicami.