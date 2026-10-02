Boom dátových centier v Európe: Za rovnakú prácu ponúkajú o 65 % vyšší plat, firmy sa bijú o expertov
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Daniel Zbudila
dnes 2. októbra 2026 o 12:35
Čas čítania 1:20

Boom dátových centier v Európe: Za rovnakú prácu ponúkajú o 65 % vyšší plat, firmy sa bijú o expertov

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Boom dátových centier v Európe: Za rovnakú prácu ponúkajú o 65 % vyšší plat, firmy sa bijú o expertov
Zdroj: Unsplash/Lightsaber Collection

Zatiaľ čo celkový IT sektor zažíva útlm, ponuka pracovných miest v dátových centrách trhá rekordy.

Umelá inteligencia sa stala bežnou súčasťou každodenného života, čo si vyžaduje obrovské kapacity na spracovanie dát. Podľa najnovších údajov globálnej pracovnej platformy Indeed vzrástol počet pracovných ponúk v dátových centrách naprieč Európou výrazne nad úroveň spred pandémie. Podľa Euronews ide o výnimočný jav, keďže ostatné IT pozície a celkový trh práce vo väčšine krajín skôr zaostávajú.

Najvýraznejší skok zaznamenali Španielsko, Taliansko a Írsko, kde sa počet ponúkaných miest od roku 2020 viac ako zdvojnásobil. Na rozdiel od tradičných technologických uzlov, akými sú Londýn, Frankfurt či Paríž, sa dnes nové megaprojekty orientované na AI budujú najmä v regiónoch ako španielske Aragónsko či okolie talianskeho Milána. Ostatné krajiny ako Holandsko, Poľsko či Nemecko rovnako hlásia nárast v desiatkach percent.

Európsky trh je rozmanitejší a platí oveľa viac

Kým v Spojených štátoch ovláda až 71 percent pracovných ponúk pre dátové centrá len desiatka gigantických technologických korporácií, v Európe je trh podstatne rozdrobený. Na dosiahnutie 70-percentného podielu ponúk je na starom kontinente potrebných viac ako 500 rôznych firiem.

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Najväčším lákadlom pre uchádzačov sú však samotné výplaty. Prieskum ukázal, že až v 28 z 29 skúmaných kategórií ponúkajú dátové centrá vyšší plat než iné odvetvia na rovnakej pozícii. V Taliansku zarábajú manažéri v dátových centrách až o 65 percent viac a technici údržby o polovicu viac než ich kolegovia v iných sektoroch. V Spojenom kráľovstve dostanú manažéri pridaných 49 percent a v Nemecku technici až 36 percent k bežnej mzde.

Prísne nároky na zručnosti a hroziaci nedostatok ľudí

Dôvod, prečo zamestnávatelia otvárajú peňaženky dokorán, je jednoduchý. Dátové centrá súťažia o rovnakých úzko špecializovaných odborníkov, ktorých je na trhu dlhodobo nedostatok. Inzeráty navyše požadujú podstatne komplexnejšie zručnosti. Samozrejmosťou je pokročilá znalosť IT systémov, softvéru, kybernetickej bezpečnosti a plynulá angličtina. Vyššia mzda zároveň pomáha firmám rýchlo obsadiť kritické pozície, aby stíhali prísne termíny výstavby.

Najväčší dopyt je po IT infraštruktúrnych špecialistoch, vývojároch softvéru, projektových manažéroch a technikoch údržby. Keďže Európska únia plánuje v najbližších rokoch až strojnásobiť kapacitu svojich dátových centier, experti očakávajú, že boj o talentovaných pracovníkov a mzdové preteky budú aj naďalej pokračovať.

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Náhľadový obrázok: TASR/DPA/Arne Dedert
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