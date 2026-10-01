Svoje dve susedky a partnera jednej z nich zlikvidoval mimoriadne krutým spôsobom.
Na súde v nemeckom Deggendorfe sa vo štvrtok začal proces s 39-ročným Slovákom obžalovaným z troch vrážd. Podľa prokuratúry vlani v meste Zwiesel v Bavorskom lese zabil zo sexuálnych pohnútok dve ženy a okrem toho aj druha jednej z nich. Po čine sa prihlásil na polícii v Rakúsku. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry DPA.
Obžalovaný sa na začiatku procesu k obvineniam nevyjadril. Obhajca však avizoval, že neskôr prednesie jeho stanovisko.
Prokuratúra tvrdí, že muž v lete 2025 pozval k sebe s odstupom viac ako dvoch týždňov dve susedky. Prvú uškrtil po tom, čo uňho pod vplyvom alkoholu a drog zaspala na pohovke.
Druhú zabil údermi pivovou fľašou a kladivom do hlavy a následne jej hlavu obalil potravinovou fóliou. Keď sa ju už ako mŕtvu chystal sexuálne zneužiť, zaklopal uňho na dvere jej druh. Slovák ho podľa prokuratúry tiež zabil, aby zakryl predchádzajúce vraždy.
Páchateľ potom odišiel do Rakúska, kde sa však napokon prihlásil na polícii. Nemeckí policajti následne objavili v bytovom dome v Zwieseli telá troch obetí. Podľa nemeckej justície bolo telo prvej ženy zohavené, okrem iného mala odrezané nohy. Súd v prípade vytýčil desať pojednávacích dní, rozsudok by mal padnúť v novembri.