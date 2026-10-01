Polícia už prijala trestné oznámenie a v škole prebiehajú potrebné úkony.
Polícia prijala v stredu (30. septembra) trestné oznámenie súvisiace so správaním maloletej osoby v jednej zo základných škôl v Šamoríne. K udalosti malo dôjsť minulý týždeň. Polícia vo veci začala bezodkladne konať a preveruje všetky relevantné informácie v rámci predprípravného konania. Pre TASR to uviedla vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.
Zástupca mesta Šamorín Gábor Veres pre TASR uviedol, že udalosť sa stala na Základnej škole Mateja Bela. Policajti v súčasnosti vykonávajú úkony potrebné na riadne objasnenie prípadu. Súčasťou preverovania je aj pracovné stretnutie na pôde školy. „Vzhľadom na vykonávané úkony nemôžeme poskytnúť žiadne bližšie informácie,“ ozrejmila Antalová.