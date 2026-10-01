Nová mzdová kalkulačka ti ukáže priemernú čistú mzdu za rok, ale aj sumu, ktorá ti môže každý mesiac prísť na účet.
Pri výpočte zadáš hrubú mzdu, prípadný nárok na daňový bonus na deti či zdravotné postihnutie. Kalkulačka počíta aj so študentskou brigádou a odvodovou úľavou.
Výpočet zohľadňuje pravidlá platné v roku 2026. Zamestnanec bez zdravotného postihnutia platí od januára na zdravotnom poistení 5 % namiesto pôvodných 4 %. Sociálna poisťovňa zároveň zvýšila maximálny mesačný vymeriavací základ na sociálne odvody na 16 764 eur.
Kalkulačka rozlišuje aj to, či si nezdaniteľnú časť alebo daňový bonus uplatňuješ už počas roka. Ak to nevieš, ukáže ti viac možností a zároveň odhadne, či ti po ročnom zúčtovaní môže vzniknúť preplatok alebo nedoplatok.