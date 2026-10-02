Následky stredajšieho požiaru na stanici v Žiline pociťujú cestujúci aj v piatok.
Plamene, ktoré v stredu dopoludnia vyradili z prevádzky kľúčové zabezpečovacie zariadenie na stanici v Žiline, spravili z dôležitého uzla miesto neistoty. Železnice Slovenskej republiky prízvukujú, že k zapnutiu trakčného vedenia do plnej prevádzky dôjde až v momente, keď bude známa presná príčina vzniku požiaru. Cieľom je zabrániť tomu, aby sa podobná nebezpečná udalosť opakovala.
Meškania na hlavnom ťahu aj odrieknuté spoje
Cestujúci na kľúčovej diaľkovej trati medzi Bratislavou a Košicami sa síce do cieľa dostanú, no v okolí Žiliny musia počítať s výraznejšími časovými stratami. Podstatne komplikovanejšia situácia je na regionálnych tratiach.
Medzi Žilinou a Dolným Hričovom musela ZSSK nahradiť vybrané osobné vlaky autobusovou dopravou. Obmedzenia či odrieknutia zasiahli aj spoje v smere na Púchov a Čadcu. Zmenený režim funguje aj na úseku do Vrútok, kde dochádza k zmenám radenia či neplánovaným prestupom. Mimoriadny stav zároveň odložil plánovaný štart posilneného cestovného poriadku s polhodinovým intervalom na trati Žilina – Rajec.
ZSSK zachraňuje situáciu autobusmi aj dieselmi
Národný dopravca reaguje na krízovú situáciu nasadzovaním dieselových lokomotív, záložných súprav a náhradnej autobusovej dopravy. Keďže sa prevádzkový plán priebežne prispôsobuje aktuálnym možnostiam prejazdu cez žilinský uzol, situácia sa počas dňa dynamicky mení. ZSSK preto všetkým cestujúcim dôrazne odporúča, aby si stav svojho konkrétneho spojenia preverili tesne pred cestou.