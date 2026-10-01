Najhoršie obavy sa naplnili.
Školáčka Nelka, ktorú po utorkovom (29. 9.) útoku nožom na Základnej škole v Staškove v okrese Čadca previezli v kritickom stave vrtuľníkom do martinskej nemocnice, vo štvrtok zomrela, píše tnlive.sk.
O definitívnom skone mladého dievčaťa informoval poslancov priamo v pléne Národnej rady SR predseda parlamentu Richard Raši. Nelka sa tak stala druhou obetou tohto hrozivého incidentu – priamo na mieste v utorok podľahla zraneniam aj 61-ročná učiteľka. Druhá hospitalizovaná pedagogička, ktorá utrpela bodné poranenie hrudníka, je nateraz mimo ohrozenia života.
Ministri vyjadrujú hlbokú sústrasť rodine
Otrasa celou spoločnosťou sa odzrkadlila aj v reakciách členov vlády, ktorí vyjadrili obrovský smútok na sociálnych sieťach.
„Mimoriadne smutná správa o úmrtí malej Nelky zo Staškova ma hlboko zasiahla. V tejto ťažkej chvíli myslím na jej rodičov, rodinu, spolužiakov a učiteľov,“ napísal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Svoju sústrasť pripojil aj šéf rezortu školstva Tomáš Drucker, pre ktorého je vyhasnutie mladého života nesmierne ťažkou ranou: „Je nesmierne ťažké nájsť slová, keď vyhasne mladý ľudský život. Dieťa, ktoré malo mať pred sebou ešte celý život, plánov, radosti a obyčajných dní so svojimi blízkymi. Myslím predovšetkým na jej rodičov, rodinu a najbližších.“