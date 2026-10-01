Zima klope na dvere a s ňou aj vykurovacia sezóna. Zďaleka však neplatí, že vo vlastnom dome môžeš v peci spáliť čokoľvek.
Neznalosť zákona neospravedlňuje a pri vykurovaní domácností to platí dvojnásobne. Najväčší pozor by si si mal dať na to, čím reálne kúriš. Spaľovanie domáceho odpadu, plastov, starých paliet či drevotriesky je absolútne tabu. Enviroportál upozorňuje na najčastejšie chyby a pravidlá pri vykurovaní domov a bytov.
Ak používaš drevo, legislatíva jasne hovorí, že musí ísť o čisté a nekontaminované kusy (alebo pelety či brikety) a jeho vlhkosť nesmie presiahnuť 25 %. Úplný zákaz platí aj pre takzvané druhotné palivá z odpadu, uhoľný prach, kaly či energetické hnedé uhlie.
Zákon dokonca definuje aj to, ako veľmi môže tvoj komín dymiť (takzvaná tmavosť dymu). Hustý, čierny dym je povolený len na obmedzený čas počas rozkurovania. Ak ťa úrady chytia pri pálení zakázaných materiálov alebo pri ignorovaní pravidiel, priprav si peňaženku. Pokuta sa môže vyšplhať až na astronomických 5 000 eur (pri určitých typoch zakázaného uhlia je to 500 eur).