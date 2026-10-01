Cestujúcich čaká od dnes výrazná úspora.
Október sa ponesie v znamení lacnejšieho cestovania. Nový cenník nabehol presne dnes, no radovať sa natrvalo je ešte priskoro. Celá akcia je zatiaľ nastavená ako jednomesačná testovačka a jej platnosť je ohraničená do 31. októbra. Vláda chce tento systém najskôr odskúšať v praxi, zanalyzovať a až na základe prvého mesiaca sa kompetentní rozhodnú, či nám polovičné ceny vlakov nechajú aj do budúcna.
Ušetria pendleri
Skvelou správou je, že 50-percentný škrt sa vzťahuje na základné aj zľavnené lístky v druhej triede. Z akcie budú ťažiť nielen občasní výletníci, ale obrovskú radosť budú mať najmä študenti či pendleri dochádzajúci za prácou. Vláda totiž zľavu aplikovala aj na týždenné či mesačné traťové lístky.
A čo je na tom najlepšie? Nemusíš si vybavovať žiadne špeciálne preukazy ani zadávať zľavové kódy. ZSSK jednoducho celoplošne prepísala cenníky. Ak si doteraz za svoju obvyklú trasu zacvakal napríklad desať eur, odteraz ti z účtu odíde len päťka.
Čo s tými, čo už cestujú zadarmo?
Ak patríš do skupiny ľudí, ktorí sa po železniciach vozia úplne zadarmo (majú 100-percentnú zľavu), pre teba sa pravidlá hry nijako nemenia. Októbrová cenová revolúcia do bezplatnej dopravy vôbec nezasahuje.
Treba si však dať pozor na dôležitý detail – je rozdiel medzi cestovaním „zadarmo“ a „plateným zľavneným lístkom“. Ak si doteraz patril k tým, ktorí síce mali nárok na čiastočnú zľavu, no za lístok si musel doplácať, po novom sa aj táto tvoja doplatková suma automaticky sekne na polovicu.