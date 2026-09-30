Veľká investícia v Martine: Automobilka vytvorí stovky nových pracovných miest, štát jej dá miliónovú úľavu
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TASR
dnes 30. septembra 2026 o 20:40
Čas čítania 0:52

Veľká investícia v Martine: Automobilka vytvorí stovky nových pracovných miest, štát jej dá miliónovú úľavu

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Veľká investícia v Martine: Automobilka vytvorí stovky nových pracovných miest, štát jej dá miliónovú úľavu
Zdroj: TASR/Daniel Stehlík

Spoločnosť Wia Slovakia zo skupiny Hyundai Wia oficiálne spustila sériovú výrobu v Martine.

Spoločnosť Wia Slovakia, patriaca pod juhokórejský koncern Hyundai Wia, oficiálne spustila sériovú výrobu vo svojom novom závode v Martine. Firma sem postupne sťahuje svoje kapacity z Dolného Hričova, pričom presun posledných dvoch výrobných liniek dokončí v priebehu dvoch mesiacov.

V prvej fáze plánuje podnik v priebehu nasledujúcich troch rokov zvýšiť počet zamestnancov zo súčasných 115 na 370, čím vznikne 255 nových pracovných príležitostí. V ďalšej etape do roku 2035 chce pridať ďalších 200 ľudí a celkovo v Martine zamestnávať až 600 pracovníkov. Závod sa zameria na výrobu hnacích hriadeľov pre elektromobily, chladiacich modulov pre batérie či systémov vykurovania a klimatizácie.

Miliónová štátna pomoc a veľké investície

Vláda na výjazdovom rokovaní v Uhrovci schválila pre spoločnosť investičnú pomoc vo výške 8,9 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmu.

Wia Slovakia plánuje do konca roka 2029 preinvestovať na Turci celkovo vyše 31 miliónov eur. Prevážna časť (26,77 milióna eur) poputuje do samotnej priemyselnej výroby a ďalších 4,6 milióna eur investuje do budovania technologického centra.

Práca pre bývalých zamestnancov firmy Ecco

Nová výroba vyrástla v areáli bývalej obuvníckej továrne Ecco Slovakia, ktorá vlani ukončila činnosť a prepustila 643 ľudí. V súčasnosti z nich na úrade práce zostáva už len 46. Priamo v novom závode Wia Slovakia dnes pracuje 115 ľudí, pričom približne 40 percent z nich tvoria práve bývalí zamestnanci podniku Ecco.

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Náhľadový obrázok: TASR/Daniel Stehlík
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