Spoločnosť Wia Slovakia zo skupiny Hyundai Wia oficiálne spustila sériovú výrobu v Martine.
Spoločnosť Wia Slovakia, patriaca pod juhokórejský koncern Hyundai Wia, oficiálne spustila sériovú výrobu vo svojom novom závode v Martine. Firma sem postupne sťahuje svoje kapacity z Dolného Hričova, pričom presun posledných dvoch výrobných liniek dokončí v priebehu dvoch mesiacov.
V prvej fáze plánuje podnik v priebehu nasledujúcich troch rokov zvýšiť počet zamestnancov zo súčasných 115 na 370, čím vznikne 255 nových pracovných príležitostí. V ďalšej etape do roku 2035 chce pridať ďalších 200 ľudí a celkovo v Martine zamestnávať až 600 pracovníkov. Závod sa zameria na výrobu hnacích hriadeľov pre elektromobily, chladiacich modulov pre batérie či systémov vykurovania a klimatizácie.
Miliónová štátna pomoc a veľké investície
Vláda na výjazdovom rokovaní v Uhrovci schválila pre spoločnosť investičnú pomoc vo výške 8,9 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmu.
Wia Slovakia plánuje do konca roka 2029 preinvestovať na Turci celkovo vyše 31 miliónov eur. Prevážna časť (26,77 milióna eur) poputuje do samotnej priemyselnej výroby a ďalších 4,6 milióna eur investuje do budovania technologického centra.
Práca pre bývalých zamestnancov firmy Ecco
Nová výroba vyrástla v areáli bývalej obuvníckej továrne Ecco Slovakia, ktorá vlani ukončila činnosť a prepustila 643 ľudí. V súčasnosti z nich na úrade práce zostáva už len 46. Priamo v novom závode Wia Slovakia dnes pracuje 115 ľudí, pričom približne 40 percent z nich tvoria práve bývalí zamestnanci podniku Ecco.