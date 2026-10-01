Železničná doprava cez kľúčový uzol v Žiline funguje po stredajšom požiari v mimoriadne obmedzenom režime.
Stredajší požiar na železničnej stanici v Žiline spôsobil obrovské škody na kľúčových zabezpečovacích zariadeniach. Pre nefunkčné systémy okamžite zasadol krízový štáb. Z bezpečnostných dôvodov museli kompetentní úplne vypnúť trakčné vedenie v dotknutom úseku, a preto celý uzol aktuálne funguje v mimoriadnom a obmedzenom režime.
Komplikácie pocítia takmer všetci cestujúci. Regionálnu vlakovú dopravu museli dočasne nahradiť autobusmi. Expresné vlaky jazdiace v úseku Vrútky – Žilina – Dolný Hričov a späť momentálne ťahajú nezávislé motorové rušne. Nákladná železničná doprava je v tomto uzle až do odvolania úplne zastavená.
Čaká sa na podrobnú obhliadku
Presný rozsah škôd zatiaľ železničiari nepoznajú. Na štvrtkové dopoludnie je naplánovaná podrobná prehliadka zničených priestorov, predovšetkým káblových šácht. Hovorkyňa ŽSR Petra Lániková vysvetlila, že po rozsiahlom zásahu hasičov bolo nevyhnutné počkať na dostatočné vychladnutie a vyschnutie poškodenej infraštruktúry.
Až po tejto technickej kontrole kompetentní určia ďalší postup opráv. Následne by mali vedieť presnejšie odhadnúť, kedy sa železničná doprava v Žiline vráti do normálneho režimu.
Meškania sa prenášajú naprieč Slovenskom
Železnice Slovenskej republiky ubezpečujú, že pracujú na čo najrýchlejšom odstránení následkov, pričom prioritou zostáva bezpečnosť premávky.
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) však dôrazne upozorňuje, že vlaky prechádzajúce Žilinou momentálne nejazdia podľa bežného grafikonu. Časové odchýlky a rozsiahle meškania sa pritom môžu reťazovo prenášať aj na ďalšie nadväzujúce spoje. Cestujúcim preto odporúča, aby si pred odchodom na stanicu priebežne sledovali aktuálne informácie o svojom vlaku.