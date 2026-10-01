Kým vo väčších mestách zúri pred volebným dňom tvrdý boj o každé jedno kreslo, v desiatkach slovenských dedín je o víťazovi rozhodnuté dávno pred hlasovaním.
Predvolebná kampaň, mítingy či vyhrotené diskusie sú pre nich neznámym pojmom. V desiatkach slovenských obcí totiž nastáva situácia, kedy sa o post starostu uchádza jediný človek. Tento fenomén zasiahol najmä severovýchodné Slovensko a okres Svidník, kde sa v 31 obciach – čo je takmer polovica celého okresu – prihlásil do boja o vedenie obce len jediný kandidát, uvádza tnlive.sk.
Nízke platy a skrátené úväzky odrádzajú šikovných ľudí
Za nezáujmom o riadenie obcí stojí najmä vysoká náročnosť práce v kombinácii so slabo ohodnotenými úväzkami. Šikovní obyvatelia s potenciálom často uprednostňujú komerčné zamestnania, kde nemusia čeliť lokálnym tlakom a náročnej obecnej agende.
V mnohých najmenších obciach starosta nepracuje na plný pracovný pomer, čo sa zásadne podpisuje aj pod jeho výplatnú pásku:
- Kružlová (okolo 750 obyvateľov): Adrián Gužo kandiduje na starostu už po šiestykrát, pričom po druhý raz v poradí nemá vôbec žiadneho protikandidáta.
- Vyšná Jedľová (184 obyvateľov): Miroslav Čepan vedie obec štvrté volebné obdobie. Vzhľadom na to, že funguje len na polovičný úväzok, považuje práve skrátený pomer za hlavnú prekážku pre potenciálnych uchádzačov. Dodáva, že v Bratislave na štátnom úrade či ministerstve by zarobil násobne viac, no vo funkcii zostáva najmä pre vzťah k vlastnej obci.
- Havranec (16 obyvateľov): Milan Ščerba kandiduje už štvrtýkrát a súpera nemal ešte ani raz. Samosprávu riadi len na tretinový úväzok a neskrýva, že keby z obce nepochádzal, takúto prácu by za daných podmienok vôbec nerobil.
Práca sa nekončí ani bez súpera
Hoci sa kandidáti bez protikandidátov vyhli stresujúcej kampani aj výdavkom na propagáciu, uvedomujú si, že ich pozícia nie je garantovaná navždy. Štyri roky vo funkcii utečú rýchlo a nečinnosť by im obyvatelia v ďalších voľbách prísne zrátali. Pre starostov v malých obciach preto platí, že výsledky musia doručovať priebežne počas celého obdobia, nie iba tesne pred voľbami.