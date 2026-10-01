Išlo o jednu z prvých mafiánskych demonštratívnych vrážd na území Slovenska.
Bratia Tuti a Papas Danišovci sa v roku 1995 stali jednými z prvých verejne popravených mafiánov na Slovensku. Zahynuli 6. júla pri bombovom atentáte, ku ktorému sa vo štvrtok na súde priznal Mikuláš Černák. Niekdajší bos bosov s prokurátorom uzavrel dohodu o vine a treste, informuje portál TN Live.
Životy bratislavských gangstrov ukončila nástražná výbušnina v ich aute. Explodovala, keď sa viezli neďaleko budovy ministerstva financií. Podľa svedkov, ktorí išli okolo, zostali po výbuchu na mieste činu porozhadzované časti tiel bratov Vladimíra alias Tutiho a Jozefa alias Papasa Danišovcov.
Vyšetrovatelia najskôr pracovali s teóriou, že gangstrov zavraždila talianska mafia. Tuti totiž krátko pred smrťou údajne predal policajtom informáciu, že sa v Bratislave skrýva jeden zo šéfov talianskeho podsvetia. Túto verziu však polícia nikdy oficiálne nepotvrdila.
Neskôr z vraždy obžalovali Róberta Lališa, známeho v mafiánskych kruhoch pod prezývkou Kýbel, ktorý po smrti Miroslava Sýkoru viedol skupinu sýkorovcov. Po takmer 30 rokoch svoju spoluúčasť pri atentáte priznal aj Mikuláš Černák.
Niekdajší bos bosov si v súčasnosti odpykáva doživotný trest v Leopoldove. Priznanie nijako neovplyvní jeho nárok na podmienečné prepustenie, o ktorom bude znovu rozhodovať Okresný súd Trnava.
Chcel ho na mieste zavraždiť
Bratia Danišovci si terč na svoj chrbát nakreslili mimoriadne arogantným správaním voči ostatným členom slovenského podsvetia. Tuti na konferencii bosov v roku 1995 v reštaurácii Aušpic údajne urážal iných gangstrov, ktorí operovali mimo Bratislavy.
Uťahoval si z Milana Reichela, ale aj z brata Mikuláša Černáka, Vladimíra. Údajne ho vyzval, aby sa pretláčali. Keď Vladimír prehral, začal provokovať ostatných ľudí v miestnosti, čím bosa bosov rozhneval natoľko, že vybral pištoľ. Nakoniec vraj streľbe zabránil Miroslav Sýkora spolu s ďalším gangstrom, ktorým sa podarilo Černáka upokojiť. Viac o tom, kto boli bratia Danišovci, si prečítaš v tomto článku.