Mikuláš Černák priznal, že sa spolupodieľal na vražde bratov Danišovcov. Obávaným ganstrom z Bratislavy nastražili do auta bombu
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Lukáš Čelka
dnes 1. októbra 2026 o 15:12
Čas čítania 1:08

Mikuláš Černák priznal, že sa spolupodieľal na vražde bratov Danišovcov. Obávaným ganstrom z Bratislavy nastražili do auta bombu

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Mikuláš Černák priznal, že sa spolupodieľal na vražde bratov Danišovcov. Obávaným ganstrom z Bratislavy nastražili do auta bombu
Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Išlo o jednu z prvých mafiánskych demonštratívnych vrážd na území Slovenska.

Bratia Tuti a Papas Danišovci sa v roku 1995 stali jednými z prvých verejne popravených mafiánov na Slovensku. Zahynuli 6. júla pri bombovom atentáte, ku ktorému sa vo štvrtok na súde priznal Mikuláš Černák. Niekdajší bos bosov s prokurátorom uzavrel dohodu o vine a treste, informuje portál TN Live.

Životy bratislavských gangstrov ukončila nástražná výbušnina v ich aute. Explodovala, keď sa viezli neďaleko budovy ministerstva financií. Podľa svedkov, ktorí išli okolo, zostali po výbuchu na mieste činu porozhadzované časti tiel bratov Vladimíra alias Tutiho a Jozefa alias Papasa Danišovcov.

Auto po antetáte.
Auto po antetáte. Zdroj: TASR/ Prezídium Policajného zboru SR

Vyšetrovatelia najskôr pracovali s teóriou, že gangstrov zavraždila talianska mafia. Tuti totiž krátko pred smrťou údajne predal policajtom informáciu, že sa v Bratislave skrýva jeden zo šéfov talianskeho podsvetia. Túto verziu však polícia nikdy oficiálne nepotvrdila.

Neskôr z vraždy obžalovali Róberta Lališa, známeho v mafiánskych kruhoch pod prezývkou Kýbel, ktorý po smrti Miroslava Sýkoru viedol skupinu sýkorovcov. Po takmer 30 rokoch svoju spoluúčasť pri atentáte priznal aj Mikuláš Černák.

Niekdajší bos bosov si v súčasnosti odpykáva doživotný trest v Leopoldove. Priznanie nijako neovplyvní jeho nárok na podmienečné prepustenie, o ktorom bude znovu rozhodovať Okresný súd Trnava.

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Chcel ho na mieste zavraždiť

Bratia Danišovci si terč na svoj chrbát nakreslili mimoriadne arogantným správaním voči ostatným členom slovenského podsvetia. Tuti na konferencii bosov v roku 1995 v reštaurácii Aušpic údajne urážal iných gangstrov, ktorí operovali mimo Bratislavy.

Uťahoval si z Milana Reichela, ale aj z brata Mikuláša Černáka, Vladimíra. Údajne ho vyzval, aby sa pretláčali. Keď Vladimír prehral, začal provokovať ostatných ľudí v miestnosti, čím bosa bosov rozhneval natoľko, že vybral pištoľ. Nakoniec vraj streľbe zabránil Miroslav Sýkora spolu s ďalším gangstrom, ktorým sa podarilo Černáka upokojiť. Viac o tom, kto boli bratia Danišovci, si prečítaš v tomto článku.

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Náhľadový obrázok: TASR/Jakub Kotian
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