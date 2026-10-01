Pred základnou školou v obci Čeľadice neďaleko Nitry sa odohrala nebezpečný incident.
V obci Čeľadice v okrese Nitra sa 18-ročný mladík so sekerou v ruke vyhrážal pred základnou školou (ZŠ) jednému z deviatakov. Hrozil mu, že ho príde domov zabiť, ak večer nepríde na dohodnuté miesto. Následne sa vyhrážal, že so sekerou príde aj do školy. Na prípad upozornila TV JOJ.
Starosta Čeľadíc Peter Pukan podal trestné oznámenie. Hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Tomáš Havetta pre TASR potvrdil, že odbor kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Nitre v predmetnej veci aktuálne vykonáva procesné úkony na účely ustálenia skutkového stavu a právnej kvalifikácie skutku. Konať začala aj prokuratúra, potvrdil námestník krajského prokurátora Jaroslav Maček.
Žilinka preverí postup polície
Generálny prokurátor Maroš Žilinka nariadil riaditeľovi trestného odboru Generálnej prokuratúry (GP) SR preskúmať včasnosť a zákonnosť postupu polície a prokuratúry v súvislosti s prípadom. TASR o tom informovala hovorkyňa GP Zuzana Drobová.