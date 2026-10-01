Ráno vyrazia z domovov a prepíšu štatistiky. Kým bratislavské Staré Mesto vďaka dochádzajúcim cez deň „nafúkne“ o vyše 50-tisíc ľudí, mnohé satelity a sídliská zostávajú poloprázdne.
Denná migrácia za prácou a vzdelaním spôsobuje, že mnohé lokality fungujú počas dňa úplne inak, než hovoria oficiálne štatistiky trvalých pobytov. Absolútnym extrémom je podľa dát Štatistického úradu SR bratislavské Staré Mesto.
Kým bežne tu žije okolo 47-tisíc rezidentov, ráno sa sem nahrnie viac ako 62-tisíc ľudí. Keď odrátame tých, ktorí naopak z centra odchádzajú, Staré Mesto získa čistý denný prírastok takmer 54-tisíc osôb a funguje tak ako stotisícová metropola.
Hneď v závese je bratislavský Ružinov. Ten si počas dňa pripíše k svojim 87-tisícom obyvateľov ďalších zhruba 32-tisíc ľudí v čistom, čím sa stáva najľudnatejšou dennou zónou v krajine s takmer 120-tisíc ľuďmi na uliciach, v kanceláriách a školách.
Nejde len o hlavné mesto
Ak si myslíš, že masívne ranné presuny sú len bratislavskou špecialitou, dáta ťa vyvedú z omylu. Silným magnetom na ľudí sú aj ďalšie krajské mestá.
Nitra, Žilina, Prešov, ale aj samotné centrum Košíc (Košice-Staré Mesto) do seba každé ráno „nasajú“ obrovské masy ľudí. Každá z týchto lokalít zaznamenáva denný čistý prírastok na úrovni 22-tisíc až 24-tisíc pendlerov a študentov.
|Lokalita
|Čistý denný prírastok
|Bratislava (Staré Mesto)
|53 773
|Bratislava (Ružinov)
|31 967
|Nitra
|24 361
|Žilina
|24 107
|Košice (Staré Mesto)
|23 724
|Prešov
|22 109
|Bratislava (Nové Mesto)
|19 714
|Trnava
|17 737
|Banská Bystrica
|13 480
Vyľudnené sídliská a mestá duchov
Kde však títo všetci ľudia chýbajú? Kým centrá naberajú na obrátkach, sídliská a obľúbené prímestské satelity sa menia na zóny duchov.
Najvýraznejší odlev ľudí zažíva bratislavská Dúbravka, ktorá sa počas dňa scvrkne o takmer 6-tisíc obyvateľov. Podobne je na tom aj košické Sídlisko Ťahanovce s úbytkom necelých 5-tisíc ľudí či bratislavská Vrakuňa.
|Lokalita
|Čistý denný úbytok
|Bratislava (Dúbravka)
|- 5 879
|Košice (Ťahanovce)
|- 4 963
|Bratislava (Vrakuňa)
|- 4 870
|Košice (KVP)
|- 4 359
|Stupava
|- 3 779
|Košice (Dargovských hrdinov)
|- 3 497
|Chorvátsky Grob
|- 3 148
|Bratislava (Petržalka)
|- 2 891
|Bratislava (Podunajské Biskupice)
|- 2 869
Osobitnou kategóriou sú slávne bratislavské satelity. V Chorvátskom Grobe, Dunajskej Lužnej, Bernolákove, Rovinke či v Slovenskom Grobe zostáva počas pracovných hodín len minimum ľudí. Z týchto obcí odchádzajú denne tisíce pracujúcich, kým opačným smerom nemieri takmer nikto.
Z dediny malé mesto na pár hodín
Dáta však ukázali aj jednu obrovskú anomáliu. Presuny nemenia len veľké mestá, ale dokážu úplne prepísať identitu aj menších obcí. Skvelým príkladom sú Gbeľany pri Žiline. Táto dedinka má oficiálne len okolo 1 400 obyvateľov. Vďaka silnému priemyslu a pracovným ponukám sem však denne docestuje toľko zamestnancov, že obec zaznamenáva čistý prírastok vyše 1 900 ľudí. Počas dňa tak jej reálna populácia narastie na viac ako dvojnásobok.