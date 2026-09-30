Dráma vo vzduchu: Lietadlo do Tel Avivu vyslalo signál únosu, pilota pobodali v kokpite
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Daniel Zbudila
dnes 30. septembra 2026 o 12:31
Čas čítania 1:57

Dráma vo vzduchu: Lietadlo do Tel Avivu vyslalo signál únosu, pilota pobodali v kokpite

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Dráma vo vzduchu: Lietadlo do Tel Avivu vyslalo signál únosu, pilota pobodali v kokpite
Zdroj: X/nabilajamal_

Let z Dubaja do Tel Avivu so 180 Izraelčanmi na palube vyslal alarmujúci signál únosu a zmizol z radaru, no za celým incidentom mala byť fyzická potýčka samotných pilotov v kokpite.

Komerčný Boeing 737 MAX8 spoločnosti Flydubai na linke FZ1073 smeroval z Dubaja do izraelského Tel Avivu, keď nad územím Saudskej Arábie náhle zmenil kurz a stratil sa z radarových systémov.

Posádka najprv aktivovala štandardný núdzový kód 7 700. Krátko nato však odpovedač prepli na signál 7 500, ktorý sa v leteckej doprave používa výhradne pri únose stroja alebo nezákonnom zásahu na palube. O niečo neskôr sa signalizácia opäť vrátila k všeobecnému stavu núdze.

Pohotovosť stíhačiek aj premiéra

Aktivácia kódu pre únos okamžite spustila prísne bezpečnostné protokoly. K Boeingu ešte pred pristátím vyrazili stíhacie lietadlá izraelských vzdušných síl a v krajine sa pre vážnosť situácie zišiel premiér spolu s ministrom obrany na mimoriadnom bezpečnostnom zasadnutí, píše Times of Israel.

Podľa vyjadrení izraelských činiteľov aj svedkov priamo z paluby sa jeden z členov posádky pokúsil zámerne poslať stroj k zemi, píše Denník N.

V konaní mu v poslednom momente zabránil druhý pilot, ktorému na pomoc priskočili viacerí cestujúci. Medzi pasažiermi sa navyše nachádzali aj piloti mimo služby, ktorí pomohli kolegovi získať späť plnú kontrolu nad riadením. Počas dramatického zápasu v kokpite kapitána lietadla pobodali.

Podozrivý je v rukách úradov, cestujúci opisujú obrovskú paniku

Stroj po zvládnutí kritickej situácie núdzovo pristál na letisku pri meste Tabuk v Saudskej Arábii. Všetkých 180 cestujúcich je podľa dostupných informácií v poriadku. Neoficiálne správy z izraelských médií uvádzajú, že podozrivým útočníkom je občan Ománu, ktorého v súčasnosti vyšetrujú saudskoarabské orgány pre pokus o zničenie lietadla a fyzický útok na kapitána.

Leteckí pasažieri po pristátí opisovali absolútny chaos, výkriky a nekontrolovateľnú paniku, ktorá v kabíne počas boja o riadenie zavládla. Spoločnosť Flydubai už do Saudskej Arábie vysiela náhradný stroj, ktorý cestujúcich dopraví do cieľového Tel Avivu.

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„Počas letu, keď sa blížili k našej krajine, jeden z pilotov pobodal druhého a zjavne sa pokúsil havarovať s lietadlom aj so všetkými ľuďmi na palube,“ uviedol izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo vyhlásení. Pasažierov zároveň označil za „hrdinov“.Izraelský premiér tiež uviedol, že saudskoarabské úrady zadržali kopilota lietadla a vypočúvajú ho.

Netanjahu dodal, že po incidente s lietadlom spoločnosti FlyDubai je potrebné pripraviť sa na ďalšie „potenciálne hrozby“. Podľa izraelského ministra obrany Jisraela Kaca to bol „pokus o džihádistický teroristický útok“.

Zábery šíriace sa na sociálnych sieťach, ktoré overila agentúra The Associated Press, ukazujú dvoch mužov na podlahe lietadla s krvavými ranami. Dvaja ľudia im zjavne poskytujú prvú pomoc, zatiaľ čo ďalší dvaja strážia kokpit. „Strážime pilota,“ hovorí jeden z nich v hebrejčine. Na ďalšom videu cestujúci plačú a kričia od strachu, zatiaľ čo sa lietadlo otriasa.

Kapitán aj prvý dôstojník utrpeli zranenia a boli prevezení do nemocnice, vyplýva z vyhlásenia Medzinárodného letiska princa Sultána bin Abdulazíza v meste Tabúk, ktoré zverejnila saudskoarabská štátna televízia Al-Echbáríja.

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