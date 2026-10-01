Lekári pracujú bez prestávky, no jej stav zostáva mimoriadne vážny.
Zdravotný stav žiačky, ktorú po utorkovom krvavom incidente na Základnej škole v Staškove musel do nemocnice v Martine transportovať záchranársky vrtuľník, sa nezlepšuje a zostáva mimoriadne kritický.
Šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško potvrdil, že dievčaťu je poskytovaná všetka možná dostupná liečba. V nemocnici sa o jej záchranu nepretržite starajú desiatky zdravotníkov, ktorí robia doslova všetko, čo je v ľudských silách. Stav mladého dievčaťa je však naďalej veľmi vážny a vyhliadky zostávajú neisté.
Jedna obeť a zranená pedagogička
Besnenie nožom priamo v priestoroch školy si vyžiadalo tú najvyššiu daň. Priamo na mieste prišla o život 61-ročná učiteľka, ktorej už záchranári nedokázali pomôcť.
Okrem obete a bojujúceho dievčaťa musela byť do nemocnice urýchlene prevezená aj druhá pedagogička. Štyridsaťštyriročná žena utrpela bodné poranenie v oblasti hrudníka, no podľa najnovších informácií je už mimo ohrozenia života a v stabilizovanom stave.
Útočníkom je 13-ročný chlapec
Zákerný útok má na svedomí iba 13-ročný žiak ôsmeho ročníka rovnakej základnej školy. Polícia chlapca krátko po incidente zadržala a v súčasnosti je umiestnený v špecializovanom psychologickom detenčnom ústave.
Vzhľadom na závažnosť celého incidentu už strážcovia zákona začali oficiálne trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy.