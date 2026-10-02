Tento absurdný kontrast má zmeniť nová iniciatíva, ktorá plánuje prebytočné potraviny zachraňovať a posielať priamo tým, ktorí ich najviac potrebujú.
Slovensko čelí obrovskému paradoxu. Ročne u nás vyletí doslova do koša neuveriteľných 500-tisíc ton potravín. Na druhej strane tu máme takmer milión obyvateľov, ktorí balansujú na hranici chudoby či sociálneho vylúčenia. Ráznu stopku tomuto plytvaniu chce vystaviť Platforma potravinovej pomoci Slovensko (PPPS) prostredníctvom svojho národného projektu s názvom REDIPOM.
Ich cieľ je úplne jasný – vybudovať férový celoslovenský systém, zachrániť bezpečné, no prebytočné jedlo pred zničením a prerozdeliť ho tým, ktorí ho naozaj potrebujú.
Prečo sa jedlo radšej vyhadzuje?
Kde je vlastne háčik a prečo sa to nerobí už dávno? Iba od poľnohospodárov, výrobcov a zo supermarketov pochádza zhruba 160-tisíc ton potravinového odpadu. Obrovským problémom je chýbajúca infraštruktúra, slabá koordinácia, no najmä deravá legislatíva.
Pre mnohé firmy či obchody je dnes totiž byrokraticky aj daňovo výhodnejšie, a hlavne jednoduchšie, prebytočný tovar jednoducho zlikvidovať, než ho niekomu darovať. Platforma preto aktuálne rokuje a tlačí na zmenu zákonov, aby sa firmám záchrana a darovanie jedla oplatili oveľa viac ako jeho cesta do spaľovne.
Nové sklady a apka na ceste
Iniciatíva nezostáva len pri teoretických plánoch. Po rozsiahlom mapovaní terénu a analýzach otvárajú už túto jeseň prvé testovacie redistribučné sklady. Tie vyrastú v Sabinove, Šúrovciach pri Trnave a vo Vígľaši. Odtiaľto sa bude jedlo koordinovane posúvať ďalej.
Do hry vstúpia aj moderné technológie – chystá sa špeciálna aplikácia, ktorá napriamo prepojí darcov s charitami či príjemcami a postará sa o to, aby sa jedlo dalo počas prevozu sledovať. Vzorom nám v tomto smere môžu byť aj naši susedia v Česku, kde už podobná sieť regionálnych potravinových bánk v spolupráci s miestnymi organizáciami úspešne funguje.