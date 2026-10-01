Začiatkom septembra sa podobné opatrenie dotklo aj Nestlé a Auchanu.
Rusko prevzalo dočasnú správu nad ruskými aktívami nemeckého reťazca Metro. Dekrét podpísal prezident Vladimir Putin, pričom Moskva dôvod rozhodnutia nezverejnila.
Ruská pobočka Metro uviedla, že naďalej funguje v bežnom režime a plní svoje záväzky voči zákazníkom. Krok prichádza krátko po stretnutí ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova s jeho nemeckým náprotivkom Johannom Wadephulom. Rokovali najmä o vojne na Ukrajine, v zásadných otázkach však podľa Wadephula nenašli zhodu.
Rusko už začiatkom septembra prevzalo do štátnej správy aj tamojšie aktíva spoločností Nestlé a Auchan. Vtedy svoje rozhodnutie spájalo s krokmi krajín, ktoré označuje za „nepriateľské“.