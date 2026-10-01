Šéfka mesta považuje stíhanie za nezákonné a avizovala, že sa chystá opäť kandidovať.
Generálna prokuratúra paragrafom 363 Trestného poriadku zrušila obvinenie, ktoré polícia v prvej polovici roka vzniesla voči primátorke Lučenca Alexandre Pivkovej. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Zuzana Drobová.
Šéfka mesta čelila stíhaniu za zneužívanie právomoci verejného činiteľa v súbehu s porušovaním povinností pri správe cudzieho majetku. Celý prípad sa točil okolo podpisu zmlúv na odvoz odpadu a prenájom priestorov, ktoré mala podpísať bez potrebného súhlasu mestského zastupiteľstva.
Pomohla až Generálna prokuratúra
Pivková sa proti rozhodnutiu vyšetrovateľa najskôr bránila klasickou sťažnosťou, no tá na Okresnej prokuratúre v Lučenci neprešla a tamojší prokurátor ju zmietol zo stola ako nedôvodnú. Primátorka sa však nevzdala a poslala podnet priamo na Generálnu prokuratúru.
A tá jej dala za pravdu. Prvý námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera koncom septembra zrušil nielen zamietavé stanovisko okresného prokurátora, ale zmietol aj samotné uznesenie o vznesení obvinenia. Vyšetrovateľ Policajného zboru tak dostal pokyn, aby o celej veci konal a rozhodol znova.
Nespravodlivosť je preč, chystá sa na ďalšie voľby
Sama primátorka neskrýva spokojnosť a rozhodnutie už má v rukách. Na sociálnych sieťach uviedla, že jej obvinenie bolo zrušené ako nezákonné.
Svojim voličom zároveň poslala jasný odkaz – pre mesto Lučenec plánuje pracovať aj naďalej a celú túto náročnú skúsenosť berie ako záväzok robiť svoju prácu ešte lepšie a zodpovednejšie. Zároveň oficiálne potvrdila, že sa z politiky stiahnuť neplánuje a v nadchádzajúcich komunálnych voľbách bude opäť kandidovať.