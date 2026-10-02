Vedenie Základnej školy Mateja Bela uvádza veci na pravú mieru.
Informácie o razii či zásahu polície z dôvodu akútneho nebezpečenstva pre žiakov a učiteľov riaditeľka školy Marta Izsófová rázne odmieta. Policajti totiž do budovy Základnej školy Mateja Bela neprišli zasahovať pri žiadnom bezprostrednom ohrození.
Ich návšteva súvisela s preverovaním nepríjemnej udalosti z minulého týždňa, keď sa v škole odohral vyostrený slovný konflikt medzi žiakmi. Polícia nateraz preveruje podozrenie z vyhrážania sa spolužiakovi, no riaditeľka zdôraznila, že k žiadnemu fyzickému napadnutiu nedošlo.
Úrady aj rodičia ťahajú za jeden povraz
Prvá návšteva policajtov sa odohrala v stredu popoludní, keď vedenie školy prišli oficiálne informovať o podanom trestnom oznámení. Vo štvrtok potom nasledovalo pracovné stretnutie priamo na pôde školy.
Vedenie ZŠ aj školský podporný tím riešili situáciu vo svojej réžii okamžite, ako sa o slovnej potýčke dozvedeli. Na objasnení prípadu okrem polície úzko spolupracujú aj s úradom práce a sociálnou kuratelou. Plnú súčinnosť podľa slov riaditeľky poskytujú aj samotní rodičia žiaka, ktorého správanie sa preveruje.
Stopka pre neoverené fámy
Keďže vyšetrovanie prebieha v rámci predprípravného konania a týka sa maloletých detí, škola nebude zverejňovať žiadne citlivé detaily o študentoch ani ich rodinách. Riaditeľka zároveň dôrazne apeluje na verejnosť aj médiá, aby boli zdržanliví pri šírení neoverených správ a rešpektovali súkromie dotknutých rodín.
Bezpečnosť detí aj zamestnancov zostáva pre školu absolútnou prioritou a v prípade potreby je vedenie pripravené prijať ďalšie preventívne opatrenia.