Obyvatelia dokázali z nebezpečného priestoru uniknúť ešte pred príchodom záchranárov.
Hasiči aktuálne zasahujú v trnavskej mestskej časti Modranka pri požiari rodinného domu. V čase príchodu hasičov bol celý dom v plameňoch, požiar poškodil aj dva susedné domy. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
Požiar rodinného domu na Bosniackej ulici ohlásili v piatok krátko pred 9:00. „Osoby, ktoré sa v dome nachádzali, ho opustili ešte pred príchodom hasičov. Zásah stále prebieha,“ priblížil HaZZ s tým, že príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania.
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