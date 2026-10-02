Vodiči smerujúci na Oravu či Liptov si môžu čiastočne vydýchnuť.
Pôvodné plány varovali motoristov pred masívnymi obchádzkami a 20-dňovým kompletným odstavením cesty I/70 na križovatke s I/18 pri Kraľovanoch. Rozhodnutie o zmene obmedzení však padlo na piatkovom pracovnom stretnutí všetkých kompetentných zložiek priamo na mieste cestárskych prác.
Namiesto celkového zákazu vjazdu zostane úsek prejazdný. Vodiči však musia počítat so striedavým vedením dopravy v jednom jazdnom pruhu. Počas dňa budú plynulosť premávky usmerňovať vyškolení regulovčíci, vo večerných a nočných hodinách ich nahradí svetelná signalizácia. Cestári budú situáciu priebežne monitorovať aj s ohľadom na spustenie nového diaľničného úseku v danej lokalite.
Nová bezpečnéjšia križovatka do konca októbra
Preprestava frekventovaného uzla odštartovala v prvej polovici septembra. Cieľom Slovenskej správy ciest je prestavať úsek na dynamicky riadenú križovatku v tvare písmena „T“ so troma vstupmi a inteligentnými semaformi, čo má v budúcnosti výrazne zvýšiť priepustnosť a bezpečnosť premávky.
Stavebné práce majú byť kompletne ukončené do konca októbra 2026. Hoci je úsek prejazdný, kompetentní vodičom naďalej odporúčajú využívať alternatívne trasy a vyhnúť sa tak prípadnému zdržaniu v kolónach.