Vodiči, obrňte sa trpezlivosťou.
Žilinská krajská polícia prichádza s dôležitým varovaním pre všetkých šoférov. Od piatka 2. októbra vstúpi do platnosti úplná uzávera na ceste prvej triedy I/70, priamo na strategickej križovatke s ťahom I/18 v Kraľovanoch. Dôvodom sú rozsiahle stavebné práce a rekonštrukcia, pre ktoré bude tento dopravný uzol neprejazdný rovných 20 dní.
Kade sa vyhneš kolónam?
Premávka bude presmerovaná na oficiálne obchádzkové trasy, ktoré budú jasne vyznačené dopravným značením. Ak budeš smerovať na Žilinu či Čadcu, policajti ťa odklonia cez Terchovú alebo Oravskú Lesnú. Pre smer na Liptovský Mikuláš sa bude jazdiť obchádzkou cez Ružomberok.
Dobrou správou však je, že štát vodičom v tomto regióne aspoň trochu uľaví. Od pondelka 5. októbra budú môcť šoféri v rámci obchádzok bezplatne využívať úsek diaľnice D1 medzi Hubovou a Ivachnovou.
Z nebezpečnej „ypsilonky“ bude moderné „téčko“
Za celou rozkopávkou, ktorá stojí viac ako 930-tisíc eur a realizuje ju spoločnosť Eurovia SK, stojí nevyhnutná premena problémovej križovatky. Slovenská správa ciest (SSC) začala s prácami už začiatkom septembra.
Súčasná, často kritizovaná križovatka v tvare „Y“ sa prebuduje na oveľa prehľadnejší tvar „T“. Po novom tam pribudnú inteligentné dynamické semafory, kvapkovitý stredový ostrovček aj trojuholníkové smerovacie ostrovčeky. Cieľom týchto úprav je, aby extrémne vyťažený úsek zvládol väčší nápor áut, doprava bola plynulejšia a najmä oveľa bezpečnejšia.