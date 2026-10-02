Prestížne ocenenie ESET Science Award opäť vyzdvihuje špičkový výskum, ktorý mení svet a posúva hranice ľudského poznania.
Prestížne ocenenie ESET Science Award predstavilo päticu finalistov, ktorí robia výskum svetovej úrovne. Hlasovať za nich môžeš aj ty na stránke ESET Science Award do 14. októbra. Slávnostné udeľovanie cien sa uskutoční v piatok 15. októbra. Do finálneho výberu sa dostali títo kandidáti.
Jozef Bátora – Politológ, ktorý skúma, ako sa mení diplomacia aj vojna
Inštitúcie sa nemusia meniť len pomalou evolúciou alebo náhlou revolúciou. Profesor Jozef Bátora z Filozofickej fakulty UK v Bratislave a Webster University vo Viedni vo svojom výskume dokazuje, že existuje aj tretia cesta – preformovanie inštitúcií v medzipriestoroch. K tomu dochádza, keď sa začnú spájať dovtedy oddelené svety, jazyky a postupy.
Tento fenomén popísal napríklad pri vzniku diplomatickej služby EÚ, ale aj pri premene modernej vojny pod vplyvom súkromných bezpečnostných firiem. V súčasnosti vedie štvorročný projekt zameraný na budúcnosť európskej obrany, v ktorom skúma, či sa Európska únia dokáže stať samostatným a silným obranným aktérom.
Pavol Čekan – Bojovník proti rakovine s pomocou umelej inteligencie
Zakladateľ biotechnologickej firmy MultiplexDX Pavol Čekan patrí k najznámejším slovenským vedcom. Jeho tím stojí za revolučným diagnostickým testom Multiplex8+ na rakovinu prsníka, ktorý dokáže presne určiť zloženie nádoru a predpovedať, ako pacientka zareaguje na konkrétnu liečbu.
Jeho najnovšou srdcovou záležitosťou je spojenie technológie RNA FISH s umelou inteligenciou. Špeciálne farbenie molekúl RNA pod mikroskopom v kombinácii s AI dokáže vyhodnotiť aktivitu génov v bunke s presnosťou, aká nemá vo svete obdobu. Čekan aktuálne buduje certifikované laboratórium, aby túto rýchlu a presnú diagnostiku sprístupnil onkologickým pacientom po celom svete.
Dušan Galusek – Svetový expert na sklo a novú recykláciu
Profesor Dušan Galusek stojí na čele centra FunGlass na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka, ktoré sa stalo najväčším akademickým pracoviskom zameraným na sklo v celej Európe. V Trenčíne dnes pod jeho vedením bádajú desiatky špičkových vedcov z viac ako 20 krajín.
Jeho tím vyvíja vizionárske technológie – napríklad triedenie odpadového skla podľa chemického zloženia (zvládne až 1 000 analýz za minútu), čo vyrieši dlhoročný problém pri recyklácii. Okrem toho skúma odrazové materiály pre vesmírne lode odolné voči extrémnym teplotám a vyvíja takzvané bioaktívne sklá pri nižších teplotách, ktoré poslúžia ako kosti nahrádzajúce implantáty bez straty liečivých vlastností.
Michal Hajdúk – Psychológ, ktorý dešifruje sociálny mozog a osamelosť
Docent Michal Hajdúk, vedúci Katedry psychológie FiF UK, sa dlhodobo venuje výskumu takzvaného sociálneho mozgu. Skúma, čo sa deje v hlave človeka pri vnímaní medziľudských vzťahov, čítaní emócií z tváre a prečo tieto mechanizmy zlyhávajú pri pacientoch so schizofréniou či paranojou.
V špičkovom laboratóriu Centra výskumu psychických porúch analyzuje, ako sa dve osoby počas živého rozhovoru vzájomne emociálne a mimicky zlaďujú. Zároveň cez medzinárodné projekty a mobilné technológie skúma dopady osamelosti a sociálnej izolácie na ľudské zdravie, čím otvára pálčivú celospoločenskú tému.
Zdenko Machala – Fyzik, ktorý studenou plazmou čistí vodu a pripravuje misiu na Mars
Profesor Zdenko Machala z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK je priekopníkom vo výskume studenej (nízkoteplotnej) plazmy. Tento elektricky nabitý plyn dokáže bezpečne pôsobiť na živé tkanivá aj životné prostredie.
Machala využíva plazmu na ekologické čistenie vody a vzduchu od nebezpečných chemikálií, liečiv či mikroorganizmov, ale aj na rýchlejšie hojenie chronických rán a cielené ničenie rakovinových buniek. V spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) dokonca skúma, ako by plazmou upravená voda mohla pomôcť recyklovať vzduch a pestovať rastliny v neúrodnej pôde na Marse či Mesiaci.