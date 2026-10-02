18-ročný mladík sa so sekerou v ruke vyhrážal deviatakovi základnej školy zabitím.
K nebezpečnému incidentu došlo ešte 10. septembra priamo pred základnou školou v Čeľadiciach. 18-ročný mladík tam so sekerou v ruke konfrontoval jedného z deviatakov. Žiakovi sa vyhrážal, že ho príde domov zabiť, ak sa večer nedostaví na dohodnuté miesto, a výhražky pridal aj voči samotnej škole.
O nebezpečnej situácii sa dozvedel starosta obce Peter Pukan od vystrašených rodičov. Po tom, ako si overil kamerové záznamy z obecného systému a pozrel si aj video, ktoré mobilom nakrútil jeden zo študentov, podal 22. septembra oficiálne trestné oznámenie.
Políciu rozhýbal až generálny prokurátor
Napriek závažnosti prípadu a jednoznačným dôkazom starosta po podaní oznámenia nezaznamenal zo strany mužov v uniforme žiadne viditeľné opatrenia. Zlom nastal až vo štvrtok 1. októbra po medializácii celého prípadu.
Do veci sa vtedy vložil generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý nariadil riaditeľovi trestného odboru Generálnej prokuratúry SR okamžite preskúmať plynulosť, včasnosť a zákonnosť postupu polície aj príslušnej prokuratúry.
Vnútorná kontrola
Až po tomto kroku nabrali udalosti rýchly spád. Vyšetrovateľ Policajného zboru vzniesol voči 18-ročnému mladíkovi obvinenie pre trestný čin nebezpečného vyhrážania a vo štvrtok vo večerných hodinách ho hliadka zadržala.
Polícia sa bráni, že vo veci konala intenzívne hneď od začiatku, no proces si vyžiadal preverenie nových skutočností a vykonanie ďalších úkonov. Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre však zároveň nariadilo vnútornú kontrolu. Jej cieľom je zistiť, či pri vyšetrovaní nedošlo k zbytočným prieťahom alebo zlyhaniu príslušných postupov, pričom v prípade zistenia pochybení prísľubilo vyvodiť dôsledky.