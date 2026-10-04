Útoky zasiahli aj ďalšie regióny, pričom hlásia jedného mŕtveho a šesť zranených.
Rusko v nedeľu zaútočilo na Kyjev a zasiahlo Severný most, informoval starosta mesta Vitalij Kličko. Útok prišiel v čase, keď do ukrajinskej metropoly pricestoval nemecký kancelár Friedrich Merz.
Pred útokom sa v Kyjeve rozozvučali sirény. Podľa Klička dopadli trosky dronu aj na strechu rodinného domu a na priestranstvo pri ceste. Severný most sa stal terčom útoku už druhý deň po sebe.
Rusko vyslalo desiatky dronov
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že Rusko počas noci vyslalo na Ukrajinu 135 dronov. Útoky podľa neho zasiahli obytné budovy aj kritickú infraštruktúru a niektoré oblasti zostali bez elektriny.
V Sumách bol podľa Zelenského zasiahnutý farmaceutický sklad, pričom jeden človek zahynul. V Dnepropetrovskej oblasti hlásili po zásahu telekomunikačného zariadenia šesť zranených.
Merz pricestoval na Ukrajinu s prísľubom ďalšej vojenskej pomoci. Kyjevu má Nemecko poskytnúť najmä obranné drony a zbrane s dlhším dosahom.