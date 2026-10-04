Minister Rudolf Huliak v relácii Na telo predstavil časť koaličnej dohody o štátnom rozpočte.
Koalícia sa podľa ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka dohodla na 40-percentnom zdanení online hazardu. Uviedol to v relácii Na telo. Štát by podľa jeho odhadu mohol vďaka opatreniu získať približne 100 miliónov eur navyše.
Súčasťou dohody o rozpočte má byť podľa Huliaka aj zrušenie vratiek DPH, od ktorého očakáva ďalšie príjmy do štátneho rozpočtu. Igor Matovič však jeho odhady spochybnil a odvolal sa na výrazne nižšie čísla ministerstva financií.
Hovorili aj o tesnej väčšine v parlamente
Diskusia sa venovala aj situácii v koalícii. Tomáš Taraba tvrdí, že vláda má v parlamente už iba tesnú väčšinu 76 poslancov.
Matovič uviedol, že opozícia chce túto väčšinu preverovať pri hlasovaniach. Nevylúčil preto napríklad návrh na zrušenie transakčnej dane či odvolávanie Huliaka. Taraba už podľa zdroja avizoval, že by takéto návrhy podporil.