Minister Rudolf Huliak mal dopravnú nehodu. Škodu predbežne vyčíslili na 5 000 eur

Vládna limuzína skončila v priekope po tom, čo jej vodič dostal šmyk pri vyhýbacom manévri pred protiidúcim autom.
V piatok 9. januára 2026 večer havarovalo v obci Očová služobné vozidlo ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka. Minister v čase nehody sedel v aute. Podľa informácií portálu tvnoviny.sk sa vodič snažil vyhnúť protiidúcemu autu, následne však dostal šmyk a zišiel z cesty. Napriek tomu, že vozidlo skončilo v priekope, minister ani šofér neutrpeli žiadne zranenia.
„Môžeme potvrdiť, že 9. januára 2026 vo večerných hodinách spôsobilo služobné vozidlo Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií škodovú udalosť. Auto vtedy viezlo chránenú osobu,“ uviedol pre TVNOVINY.sk hovorca Ministerstva vnútra Matej Neumann.
Privolaná hliadka podrobila vodiča dychovej skúške, ktorá alkohol v krvi vylúčila. Podľa predbežných odhadov spôsobil incident na štátnom majetku škodu vo výške päťtisíc eur. Polícia nateraz prípad uzatvorila ako škodovú udalosť bez vážnejších následkov na zdraví účastníkov.