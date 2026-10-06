Parkovanie, cyklotrasy, MHD, nové električky či mestské bývanie. Odpovedz na otázky o budúcnosti Bratislavy a pozri si, ako sa k rovnakým témam stavajú kandidáti na primátora.
Kandidáti na primátora Bratislavy ponúkajú pri viacerých témach rozdielne riešenia. Pripravili sme preto interaktívnu volebnú kalkulačku, v ktorej odpovieš na sériu otázok o doprave, bývaní, rozvoji mesta, bezpečnosti či fungovaní magistrátu.
Pri každej téme si následne môžeš porovnať svoju odpoveď s verejne dostupnými a zdokumentovanými postojmi jednotlivých kandidátov. Pri otázkach, ku ktorým sa kandidát jednoznačne nevyjadril, to kalkulačka otvorene uvádza.
Vybrané otázky si môžeš označiť aj ako dôležitejšie. Kalkulačka však nemá rozhodovať za teba - jej cieľom je na jednom mieste ukázať, v čom sa postoje kandidátov zhodujú a v čom sa rozchádzajú.