Liberáli sľubujú kompletný návrat k pravej pravicovej ekonomike.
Ekonomická časť programu SaS stavila na osvedčené pravicové recepty. Strana plánuje okamžite zrušiť nepopulárnu transakčnú daň a opäť zaviesť rovnú daň z príjmov na úrovni 19 percent. Podnikateľov chcú motivovať aj tým, že reinvestovaný zisk by po novom nepodliehal žiadnemu zdaneniu.
Zmeny by pocítili aj bežní zamestnanci a firmy, ktorým chcú liberáli znížiť odvody. Predseda strany Branislav Gröhling zdôraznil, že nestačí súčasnú vládu len poraziť, ale opozícia musí mať v rukách realistický a nepopulistický plán na prvý deň po výmene moci.
Čistky v spravodlivosti a stopka pre politikov s maslom na hlave
V oblasti spravodlivosti plánuje SaS vrátiť do hry zrušenú Úspeciálnu prokuratúru (ÚŠP) aj špecializované policajné zložky. Výrazným kresadlom má byť radikálne obmedzenie používania kontroverzného paragrafu 363 a zavedenie náhodného prideľovania prípadov medzi prokurátorov.
Ešte tvrdší meter nasadzujú na korupciu. Za ekonomické a korupčné trestné činy chcú sprísniť sadzby a presadiť stopku pre usvedčených politikov. Kto bude právoplatne odsúdený za korupciu, nebude môcť kandidovať ani sa stať ministrom či štátnym tajomníkom – a to dokonca až 6 rokov po tom, čo mu bol trest oficiálne zahladený.
Stop pre plošné 13. dôchodky
Citateľný rez chystá SaS aj v sociálnej oblasti. Rozlúčiť sa chcú s plošným rozdávaním 13. dôchodkov pre všetkých bez rozdielu. Po novom by mala štátna dávka fungovať adresne – nárok na ňu by mali výhradne tí penzisti, ktorých mesačný dôchodok nedosahuje celoslovenský medián. Jednorazový príspevok by im potom len dorovnal príjem do tejto stanovenej hladiny.
Na príprave celého dokumentu sa podľa lídra SaS podieľali okrem straníckych expertov aj ekonomické think-tanky a zástupcovia podnikateľských zväzov.