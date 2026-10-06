Saudská koalícia v odvete vyslala do vzduchu viac ako stovku stíhačiek a jemenská armáda spustila obriu protiofenzívu.
Saudskou Arábiou otriasli silné výbuchy potom, čo jemenskí povstalci húsíovia (podporovaní Iránom) spustili koordinovaný úder na kľúčové ciele v kráľovstve. Podľa vyhlásenia ich vojenského hovorcu zacielili drony a rakety priamo na Medzinárodné letisko Kráľa Chálida v Rijáde a veľkú rafinériu štátnej ropnej spoločnosti Aramco v meste Rábigh.
Saudskoarabská vojenská koalícia okamžite opätovala úder. Jej námorné a letecké sily zaútočili na základne húsíov v prístavnom meste Hudajdá, kde zničili sklady zbraní, výbušné člny aj námorné míny. Podľa Rijádu tým zabránili plánovanému teroristickému útoku na obchodné lodné trasy v Červenom mori.
Obria protiofenzíva a stovky náletov
Eskalácia prichádza v momente, keď medzinárodne uznávaná jemenská vláda spustila masívnu vojenskú operáciu s cieľom vyhnať húsíov zo získaných území. Do boja sa zapojilo viac ako 100 saudskoarabských stíhačiek, ktoré vykonali vyše tisíc leteckých úderov vrátane náletov na hlavné mesto Saná.
Jemenskej armáde sa už podarilo oslobodiť strategické prístavné mesto Muchá (Mokka) na pobreží Červeného mora. Boje si však vyberajú krutú daň – podľa správ OSN si posledná ofenzíva vyžiadala už stovky obetí na oboch stranách a vyše 145-tisíc ľudí muselo narýchlo opustiť svoje domovy.
Druhá armáda NATO a jadrová veľmoc zasahujú
Pretrvávajúce nálety a útoky na energetickú infraštruktúru dohnali Saudskú Arábiu k aktivácii paktu kolektívnej obrany, ktorý v auguste podpísala v Mekke. Turecko (druhá najväčšia armáda NATO) a Pakistan (jediná moslimská krajina s jadrovými zbraňami) oznámili okamžité a rýchle nasadenie svojich vojsk na území Saudskej Arábie.
Zástupcovia všetkých troch mocností sa zišli na mimoriadnom rokovaní v Rijáde, kde ostro odsúdili akékoľvek ohrozenie bezpečnosti kráľovstva. Spoločné jednotky majú pomôcť brániť saudskoarabské územia a stabilizovať kritickú situáciu v celom regióne.