Útočník dnes čelí najprísnejšiemu trestu.
Dramatický incident sa odohral v stredu 30. septembra na palube Boeingu 737 Max linky FZ1073. V kokpite sedel 38-ročný indický kapitán Smit Maččhar a jeho 29-ročný prvý dôstojník Hamám Hamámí. Okolo deviatej ráno kopilot oznámil, že sa ide pomodliť, no namiesto toho vytiahol z núdzovej výbavy sekeru a odzadu zaútočil na kapitána.
Zasadil mu niekoľko devastačných rán do hlavy a takmer mu odťal ruku. Hneď nato vypol autopilota a riadiacu páku zatlačil nadoraz dopredu. Lietadlo so 174 pasažiermi na palube začalo extrémne rýchlo klesať – za necelých 30 sekúnd prepadlo o takmer 5 000 metrov, pri rýchlosti cez 970 km/h, čo vážne poškodilo chvostovú časť stroja, uvádza The Jerusalem Post.
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Útočník chcel po zlikvidovaní kapitána pokračovať v lete až k letisku Ben Gurion v Tel Avive a v plnej rýchlosti naraziť do letiskovej haly alebo do iného zaparkovaného lietadla. Keď videl, že pád nezvláda, pokúsil sa stroj nasmerovať do púšte a zničiť ovládacie prvky.
📸 Acil durum baltası kullanılarak uçak saldırısıyla suçlanan Ummanlı yardımcı pilot Hamam al-Hamami'nin (29) ,uçağı İsrail'e çakma niyetinde olduğu iddia edildi. 2024'te "radikal" görsel, metinler bulunduğu için Oman Air'den uçuş yasağı almış ve idari görevlerle sınırlanmış- ABC https://t.co/3zSTa6CeTJ— Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) October 3, 2026
Brutálne dobitý kapitán však napriek devastačným zraneniam pozbieral posledné sily a dokázal odblokovať dvere kokpitu. Do kabíny sa okamžite vrhli cestujúci spolu s dvanástimi pilotmi mimo služby. Agresora po krátkom zápase spacifikovali, spútali a lietadlo dokázali zrovnať. Stroj následne bezpečne pristál v saudskoarabskom meste Tabúk.
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Vyšetrovanie ukázalo, že Hamámí útok plánoval dlhé mesiace a letisko v Tel Avive si bol osobne obhliadnuť už v júli. Vtedy útok odložil len preto, že mal na palube blízku osobu a „ozvalo sa v ňom svedomie".
Flydubai captain gave details of the attack in the cockpit Smith Matchhar told Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu how the co-pilot attacked him during the flight. According to the captain, before the attack, the terrorist stepped away to pray. “He stepped away to pray. There’s nothing wrong with that. Out of respect, I looked forward and didn’t look back. Four or five minutes later, I felt a strong blow to the back of my head. At first I thought something had happened to the plane, but the blows continued,” Matchhar said. The captain tried to stop the attacker, but could barely see anything, and the plane suddenly went into a dive. He managed to open the cockpit door, but the co-pilot slammed it shut. Matchhar said that he lay on the floor and heard the hum of the plane and the screams of the passengers. Gathering his remaining strength, he rushed to the door again and opened it. “I understood that I would die if I didn’t do it. There were already people waiting behind the door. They pounced on him and took control,” the captain said.— NEXTA (@nexta_tv) October 4, 2026
Extrémista v minulosti pracoval pre Oman Air, odkiaľ ho vyhodili práve pre radikálne islamistické názory. V Abú Dhabí ho však pri prijímaní do FlyDubai nikto podrobne nepreveril, čo mu umožnilo dostať sa opäť k kormidlu. Vyšetrovatelia zo štyroch krajín sa zhodujú, že konal ako osamelý vlk. Úrady v Spojených arabských emirátoch už avizovali, že pre teroristu nebudú žiadať žiadne zľutovanie a čelí trestu smrti.