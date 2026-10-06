To, čo sa rozhodol urobiť len pár sekúnd po náraze, ho však stálo život.
Samotná kolízia pritom nemala mať žiadne fatálne následky. V piatok ráno krátko po šiestej hodine došlo na diaľničnom obchvate Belehradu k zrážke troch vozidiel. Slovenský šofér narazil do auta pred sebou, ktoré následne odhodilo do tretieho automobilu. Slovák vyšiel z vraku úplne nezranený a namiesto toho, aby sa okamžite schoval za zvodidlá, urobil osudnú chybu, uvádza Telegraf.
Vstúpil späť na vozovku, aby z cesty odstránil odlomené plastové a kovové trosky zo svojho auta. V tej chvíli sa však na úseku objavil nákladný kamión. Jeho vodič už vzhľadom na krátku vzdialenosť nedokázal dobrzdiť a ľavou prednou časťou kabíny muža zasiahol. Privolaní záchranári mu už nedokázali pomôcť a na mieste skonštatovali smrť, píše Srpske.rs.
Nebezpečný úsek diaľnice
Podľa informácií srbského ministerstva nebola táto nehoda v danej lokalite ojedinelá. V úseku prebiehali cestné práce, kvôli ktorým bola doprava spomalená, a navyše išlo už o štvrtú haváriu na rovnakom mieste za posledných pár dní.
K nebezpečnej situácii výrazne prispel aj hustý dym, ktorý sa na diaľnicu valil z blízkych polí. Miestni obyvatelia totiž v blízkosti hlavných ťahov nelegálne vypaľovali suché porasty. Srbské ministerstvo vnútra po tejto tragédii dôrazne apelovalo na občanov, aby s vypaľovaním trávy pri cestách okamžite prestali, keďže tým priamo ohrozujú životy vodičov.