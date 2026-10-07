Pri senioroch však muži zákona otáčajú a po novom odmietajú takéto prípady automaticky hádzať do koša.
Stratené peniaze ťa môžu bolieť o to viac, keď zistíš, že ti nepomôže ani trestné oznámenie. V našom systéme totiž existuje právna klauzula o „obvyklej miere opatrnosti“. V praxi to znamená poriadne krutú realitu: ak ti niekto zavolá a ty mu bez jediného zaváhania naservíruješ svoje CVV kódy, heslá či dokonca odovzdáš hotovosť na ulici, štát ťa nemusí chrániť, uvádza tnlive.sk.
Prečo? Orgány činné v trestnom konaní to berú tak, že si sa ani len nepokúsil brániť a uveril si hneď prvej rozprávke. Prokurátor tak môže celý tvoj prípad zmiesť zo stola, pretože si špekulantom odovzdal svoje úspory doslova dobrovoľne a bez odporu.
Pri dôchodcoch začali búchať po stole
Zatiaľ čo od mladších ročníkov sa očakáva aspoň základná digitálna gramotnosť a kritické myslenie, pri staršej generácii sa vedenie polície vzbúrilo. Kriminálka už odmieta tolerovať scenáre, pri ktorých sa prípady oklamaných seniorov hádžu do koša pre ich údajnú neopatrnosť.
Šéf kriminálnej polície Attila Zajonc to vysvetľuje jasne – mozog človeka po šesťdesiatke spracúva nátlak, paniku a stresové situácie úplne inak ako hlava dvadsiatnika. Po novom sa tak policajti nebudú s ničím hrať a každý jeden oklamaný senior sa bude hodnotiť prísne individuálne priamo s prokuratúrou, aby sa kauzy nezametali pod koberec.
Falošní vyšetrovatelia aj hollywoodske scenáre
Kyberzločinci a telefonickí podvodníci sú dnes mimoriadne sofistikovaní. Už dávno nefičí len otrepaný trik s „vnukom v núdzi“, ktorý po vymyslenej autonehode potrebuje okamžite hotovosť. Scammerom nerobí problém zahrať do telefónu dokonalé divadlo, v ktorom vystupujú ako elitní právnici, zamestnanci tvojej banky, špičkoví chirurgovia z nemocnice či dokonca priamo vyšetrovatelia z kriminálky.
Základným pravidlom prežitia v dnešnej dobe je udržať si chladnú hlavu. Akonáhle ťa niekto v telefóne žiada o peniaze, stiahnutie aplikácie alebo heslá a pýta si to „okamžite a v tajnosti“, hovor hneď zlož. Najväčším nepriateľom každého podvodníka je totiž čas a tvoja schopnosť preveriť si fakty u svojich blízkych.