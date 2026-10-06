Predseda SaS Branislav Gröhling cez víkend naznačil, že do poslaneckého klubu saskárov smeruje ďalšia nová posila.
Špekulácie odštartoval sám šéf SaS Branislav Gröhling vo víkendovej diskusnej relácii, kde neopatrne naznačil, že ich parlamentné rady sa čoskoro rozrastú o ďalšie meno. Hoci konkrétnu osobu menovať nechcel, portál Aktuality uviedol, že by mohlo ísť o poslankyňu KDH Moniku Kolejákovú. Lekárka z Nových Zámkov však hovorí, že ide len o dohady.
Krátko po medializácii však zverejnila jasné stanovisko, v ktorom akýkoľvek odchod z KDH odmietla. Zdôraznila, že zostáva verná hnutiu a plánuje sa naďalej sústrediť na zlepšovanie situácie v slovenskom zdravotníctve.
Pomáhate Ficovi a povalili ste tri vlády
Celý incident nenechal chladným vedenie KDH, ktoré opozičnému partnerovi poslalo neobvykle tvrdú kritiku. Kresťanskí demokrati sa ostro ohradili voči tomu, že SaS míňa energiu na mediálne hry a rozkladanie iných opozičných strán namiesto toho, aby sa opierala do vládnej koalície. Podľa KDH sa na takýchto krokoch SaS musí Robert Fico len zabávať, keďže mu to pomáha prekryť vlastné problémy s rozpočtom.
Hnutie v reakcii navyše vytiahlo proti saskárom aj najťažší kaliber. Pripomenulo im ich politickú minulosť a zdôraznilo, že KDH na rozdiel od SaS nemá v histórii zapísané povalenie troch rôznych vlád. Napätie medzi týmito dvoma stranami nie je novinkou – SaS už v minulosti dokázala pretiahnuť do svojho tábora viaceré známe tváre z KDH vrátane Alojza Hlinu či Martiny Bajo Holečkovej.