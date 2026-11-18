Nemecký kabinet má návrh schváliť 2. decembra. Daň z paliva znížili v októbri pre konflikt v Iráne.
Nemecká vládna koalícia sa v stredu dohodla, že od prvého januára zavedie na tri mesiace strop na ceny benzínu a nafty. Na začiatku budúceho roka totiž vyprší platnosť dočasného zníženia dane z pohonných látok.
Kabinet má návrh zákona a sprievodné nariadenie schváliť 2. decembra. Koalícia konzervatívneho bloku CDU/CSU kancelára Friedricha Merza a sociálnych demokratov (SPD) to oznámila zákonodarcom. Nemecko znížilo daň z pohonných látok od začiatku októbra, aby ochránilo motoristov pred rastom cien súvisiacim s konfliktom v Iráne.
Za akých podmienok sa cenový strop aktivuje, koalícia zatiaľ nezverejnila. Predošlý návrh ministerky hospodárstva Katheriny Reichovej z Merzovej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) sociálni demokrati odmietli ako neúčinný.
Podľa Reichovej návrhu by sa strop uplatnil iba vtedy, ak by ceny benzínu alebo nafty v Nemecku počas troch po sebe nasledujúcich týždňov vzrástli o viac ako 5 percentuálnych bodov výraznejšie než vo zvyšku Európskej únie. Takáto situácia však v ostatných rokoch nikdy nenastala.