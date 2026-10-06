Zostaviť novú vládu by po prípadných voľbách bola mimoriadne komplikovaná matematika.
V septembrovom prieskume agentúry SCIO získalo najviac hlasov Progresívne Slovensko (17,03 %), čo by mu prinieslo 31 poslancov. Druhý Smer-SD dosiahol 15,46 % (29 kresiel) a trojku najsilnejších strán uzatvára Republika s 11,59 % (21 kresiel).
Do parlamentných lavíc by sa usadili zástupcovia celkovo ôsmich subjektov:
Bez Matoviča to nevychádza opozícii ani Smeru
Prieskum ukazuje patovú situáciu. Ak by sa spojil opozičný tábor tvorený PS, SaS, Demokratmi a KDH, v parlamente by disponoval iba 65 hlasmi. Na druhej strane, blok vložení zo strán Smer-SD, Hlas-SD a Republika by dosiahol na 66 kresiel. Na schválenie vlády je pritom potrebná väčšina minimálne 76 poslancov.
Práve 19 kresiel pre Hnutie Slovensko by tak bolo rozhodujúcim jazýčkom na váhach. Pre Matovičovo hnutie ide o prvý prípad od začiatku roka 2024, čo v meraniach agentúry SCIO prekročilo desaťpercentnú hranicu. Hlavný analytik agentúry Martin Klus upozorňuje, že napriek politickej izolácii od niektorých strán si hnutie drží stabilnú voličskú základňu a v prípadnom spájaní s Kresťanskou úniou a Za ľudí by mohlo útočiť aj na tretie miesto v celkovom poradí.
Mimo parlamentu by skončila takmer pätina hlasov
Druhým výrazným trendom prieskumu je vysoká roztrieštenosť politických strán. Pod päťpercentnou hranicou potrebnou na vstup do Národnej rady SR by zostalo množstvo známych projektov.
Sme rodina spojená so zoskupením Sulíkovci získala 3,62 %, Maďarská aliancia 3,50 %, Právo na pravdu 2,90 % a vládna SNS padla len na 2,42 %. Mimo parlamentu by nateraz zostala aj Strana vidieka (1,93 %) či Za ľudí (1,45 %). Sumárne by pod čiarou prepadlo až 18,23 % hlasov, čo znamená, že takmer pätina rozhodnutých voličov by nemala v parlamentných laviciach žiadne zastúpenie.