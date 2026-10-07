V Čakanovciach po dvoch týždňoch pribudlo 20 nakazených žltačkou. Hygienici tam spúšťajú povinné očkovanie
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Daniel Zbudila
dnes 7. októbra 2026 o 19:20
Čas čítania 0:57

V Čakanovciach po dvoch týždňoch pribudlo 20 nakazených žltačkou. Hygienici tam spúšťajú povinné očkovanie

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V Čakanovciach po dvoch týždňoch pribudlo 20 nakazených žltačkou. Hygienici tam spúšťajú povinné očkovanie
Zdroj: TASR-František Iván, František Iván, Roman Hanc,

Hygienici v ohnisku okamžite nariadili prísny lekársky dohľad, povinné očkovanie úzkych kontaktov aj dezinfekciu.

Regionálni hygienici v Lučenci hlásia náhly skok v štatistikách infekčných chorôb. Za posledných štrnásť dní im pribudlo 22 potvrdených prípadov hepatitídy A. Ohnisko sa pritom sústredí takmer výhradne v dedine Čakanovce, kde zachytili 20 z týchto pacientov.

Kým okresné mesto Lučenec sa drží ako druhé evidované ohnisko bez minulotýždňových prírastkov, v Čakanovciach sa vírus rozbehol naplno. Úrady tam okamžite začali podrobné trasovanie kontaminovaných miest a kontaktov, uvádza SME.

50 dní pod dohľadom a povinná ihla

Keďže žltačka sa medzi ľuďmi šíri pomerne ľahko priamym dotykom či neposlušnou hygienou, kontrolné orgány stanovili jasný postup. Všetky osoby z úzkeho okruhu infikovaných museli nastúpiť na povinné očkovanie proti typu A.

Okrem injekcie ich čaká aj takzvaný lekársky dohľad, ktorý potrvá presne 50 dní. Práve toľko totiž môže trvať, kým sa nákaza v tele plne prejaví. Zariadenia a obydlia v dotknutých lokalitách zároveň prechádzajú hĺbkovou dezinfekciou.

Vírus dokáže ticho spávať týždne

Hepatitída typu A napáda pečeň a jej zradnosť spočíva v dlhom čakaní. Človek sa dokáže nakaziť a týždne vírus nevedomky posúvať ďalej, pretože pociťuje nulové komplikácie. Ak sa už príznaky objavia, zo začiatku pripomínajú bežnú žalúdočnú nevoľnosť, stratu chuti do jedla či tupú bolesť brucha. Až v pokročilejšej fáze sa pridáva tmavý moč a žltnutie pokožky alebo očných bielok.

 

Hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová zdôrazňuje, že jediným účinným štítom pri takýchto lokálnych výbuchoch nákazy zostáva dôsledné umývanie rúk mydlom a dodržiavanie pokynov úradov. Zotavenie z hepatitídy totiž bežne zaberie aj niekoľko mesiacov.

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Náhľadový obrázok: TASR / Roman Hanc
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