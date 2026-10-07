Ostrá kritika prišla nielen od demokratov, ale aj od republikánskych veteránov, pričom Trumpova popularita zároveň spadla na rekordné minimum.
Na predvolebnom mítingu v Nebraske sa Donald Trump dotkol vojny s Iránom aj rastúcich cien. Pred priaznivcami vyhlásil, že prípadné zničenie dvoch obrovských kalifornských metropol zo strany Iránu by vnímal ako akceptovateľnú obetu. „Nech zničia nejaké mesto, nech zničia Los Angeles, nech zničia San Diego. Je to naozaj veľmi malá cena,“ vyhlásil podľa The Guardianu v prejave.
Reakcia na seba nenechala dlho čakať. Kalifornský guvernér Gavin Newsom označil Trumpa za „pomäteného a nebezpečného“ a upozornil, že prezident otvorene hovorí o obetovaní desiatich miliónov vlastných občanov.
Trump on Iran: Let 'em take out Los Angeles and San Diego, it's a small price to pay https://t.co/Fc4BcjVDKj— Headquarters (@HQNewsNow) October 6, 2026
Ku kritike sa okamžite pridali primátori dotknutých miest aj republikánski kandidáti z radov vojenských veteránov, ktorí odmietli myšlienku, že by americké mestá mali slúžiť ako vedľajšie straty. Niektorí konzervatívni zastáncovia sa síce snažili tvrdiť, že Trump narážal len na vysoké ceny benzínu, Biely dom však odmietol výrok akokoľvek vysvetliť.
Rekordný pád popularity pred voľbami
Šokujúca rétorika prichádza pre Republikánsku stranu v najhoršom možnom čase – krátko pred kľúčovými voľbami do Kongresu. Podľa najnovšieho prieskumu Reuters/Ipsos klesla Trumpova podpora medzi Američanmi na historické minimum 32 percent.
Trump stráca najmä nezávislých voličov a latinskoamerickú komunitu, ktorá ho v predchádzajúcich voľbách výrazne podržala. Dnes až 59 percent hispánskych voličov preferuje, aby mal nad Kongresom kontrolu opozičný tábor. Rastúca nespokojnosť s ekonomickou situáciou a zahraničnou politikou tak môže pre republikánov znamenať v nadchádzajúcom hlasovaní vážny problém.