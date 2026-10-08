dnes 8. októbra 2026 o 10:41
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Za štúdium na týchto školách ti štát pošle „výplatu“
Zdroj: FACEBOOK/AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE , FACEBOOK/AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL GENERÁLA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIK
Zdroj: FACEBOOK/AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL GENERÁLA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIK
Zdroj: FACEBOOK/ AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE
Zdroj: FACEBOOK/AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE
Zdroj: REFRESHER
Zdroj: REFRESHER. STIPENDIA.PORTALVS.SK/
Zdroj: REFRESHER
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