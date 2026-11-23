Stranu Hlas leva chce založiť Attila Lesko, ktorý sa tento rok uchádzal o post primátora Rožňavy.
Na Slovensku chce vzniknúť šesť nových politických strán a hnutí. Ministerstvo vnútra zverejnilo oznámenia o zbere podpisov potrebných na ich registráciu.
Medzi vznikajúcimi subjektmi sú Rešpekt – Národný stred, Obnova, Ľudskosť a Prosperita, Farmárske hnutie, Taraba – Rozvoj Slovenska a Hlas leva. Za stranou Taraba – Rozvoj Slovenska stojí bývalý minister životného prostredia Tomáš Taraba. Ľudskosť a Prosperitu chce založiť bývalý poslanec a europoslanec za Smer-SD Boris Zala. Farmárske hnutie pripravuje Juraj Kapuš a Hlas leva Attila Lesko.
Na založenie politickej strany je potrebných najmenej 10-tisíc podpisov a splnenie zákonných podmienok. Na Slovensku je momentálne zaregistrovaných 53 aktívnych politických strán a hnutí, ďalších 115 je v likvidácii.